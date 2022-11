Garsia Perez: Ndryshimet kushtetuese janë në interes kombëtar, s’ka kohë për lojëra partiake

Eurodepuetetja dhe lidere e aleancës progresive të socialdemokratëve në Parlamentin Evropian, Iraçe Garsia Perez, në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin Dimitar Kovaçevski sot në Shkup, porositi se çështja e ndryshimeve kushtetuese është me interes kombëtar dhe se nuk është koha për lojëra partiake.

“Kur flisni për ndryshimet kushtetuese më duhet të jem e qartë, sepse ai është vendim sovran, zgjedhje e qytetarëve dhe Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Tani nuk është koha që të luhet me çështje partiake. Tani është koha që të kuptohet se interes kombëtar është që të punohet për këtë dhe jam e sigurt se kjo përgjegjësi do të jetë në duart e akterëve të ndryshëm të cilët i kemi në këtë moment”, theksoi Garsia Perez.

Eurodeputetja vlerësoi se ndryshimet kushtetuese janë të rëndësishme dhe kjo nuk është në interes të Qeverisë, por në interes të qytetarëve dhe të vendit dhe se në këtë çështje opozita duhet të ketë pozicion të qartë.

“Interesat partiake leni anash, ndërsa në vend të parë vendosni interesat kombëtare. Maqedonia e Veriut bën pjesë në familjen evropiane, e ardhmja është në duart tuaja”, porositi eurodeputetja.

Sa i përket asaj se a ka garanci se Bullgaria nuk do të vendosë bllokada të reja në rrugën e integrimeve evropiane të vendit, ajo tha se nuk mund të japë garanci për atë që Qeveria bullgare do ta vendosë në agjendë, por se mund të garantojë për atë se si grup do të punojnë në Parlamentin Evropian, me qëllim, siç tha, t’i konsolidojnë këto bisedime të rëndësishme.

“Kjo është ajo që unë mund të garantoj se do të punojmë. Ne kemi një pozicion të fuqishëm si grup politik, por më duhet t’ju them se këtë qëndrim të fortë të Parlamentit Evropian ne kemi gjithashtu një qëndrim të qartë dhe pozitiv në lidhje me Maqedoninë e Veriut dhe anëtarësimin e saj dhe ne me të vërtetë po punojmë për këtë”, tha Garcia Perez në konferencë e përbashkët për media me kryeministrin Kovaçevski në Shkup.