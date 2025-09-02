Garda Skoceze ekspozon armët dhe pajisjet ushtarake në Kosovë

Garda Skoceze ekspozon armët dhe pajisjet ushtarake në Kosovë

Gjeneralmajor Enrico Barduani, komandant i misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO, zhvilloi një vizitë zyrtare në Kampin Bondsteel, ku u prit nga Komandanti i Komandës Rajonale Lindje (RC-E), Kolonel Jonathan Lloyd.

Gjatë vizitës, Barduani mori një informim të detajuar mbi operacionet dhe aktivitetet e përditshme të RC-E, duke u njohur nga afër me përkushtimin dhe profesionalizmin e trupave në terren.

Në kuadër të vizitës, u zhvillua edhe një shfaqje armësh dhe pajisjesh ushtarake, e organizuar nga Garda Skoceze, e cila është e vendosur në Kosovë si pjesë e Forcës Rezervë të NATO-s për qëllime stërvitore.

Kjo ekspozitë ofroi një pasqyrë mbi kapacitetet moderne që KFOR-i ka në dispozicion.

“Profesionalizmi, përkushtimi dhe kompetenca juaj janë thelbësore për misionin tonë,” u shpreh gjeneralmajor Barduani, duke falënderuar personelin për kontributin e tyre në ruajtjen e sigurisë.

KFOR-i bashkëpunon ngushtë me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in, në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë.

MARKETING

Të ngjajshme

Ministri britanik, Lammy: Jam i indinjuar nga sjellja e Izraelit në Gaza

Ministri britanik, Lammy: Jam i indinjuar nga sjellja e Izraelit në Gaza

Ministrja e Energjetikës dhe Minierave publikon të gjitha kontratat me partnerët publiko-privat

Ministrja e Energjetikës dhe Minierave publikon të gjitha kontratat me partnerët publiko-privat

KSHZ: 60 kandidatë të pavarur për kryetarë të komunave në zgjedhjet e 19 tetorit

KSHZ: 60 kandidatë të pavarur për kryetarë të komunave në zgjedhjet e 19 tetorit

Gjashtë kandidatë të AfD-së vdiqën pak para zgjedhjeve lokale në Gjermani

Gjashtë kandidatë të AfD-së vdiqën pak para zgjedhjeve lokale në Gjermani

Ilir Meta: Pafajësia ime është vulosur. SPAK dështoi, asnjë provë kundër meje. Mezi pres gjyqin

Ilir Meta: Pafajësia ime është vulosur. SPAK dështoi, asnjë provë kundër meje. Mezi pres gjyqin

Gaza regjistron 185 vdekje nga uria në gusht, numri më i lartë mujor që nga fillimi i luftës

Gaza regjistron 185 vdekje nga uria në gusht, numri më i lartë mujor që nga fillimi i luftës