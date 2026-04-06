Garda Revolucionare iraniane sulmon anijen amerikane me 5,000 ushtarë në Oqeanin Indian
MARKETING
Garda Revolucionare iraniane ka deklaruar se ka sulmuar një anijeje amerikane në të cilën ndodheshin 5000 marinarë dhe ushtarë.
Raportimet janë bërë nga mediat iraniane. Ndërsa ende nuk ka një reagim nga autoritetet amerikane.
“Ne shënjestruam një anije zbarkimi amfibe amerikane LHA-7 me më shumë se 5,000 personel, duke e detyruar atë të tërhiqej në thellësitë e Oqeanit Indian jugor”, thuhet në reagimin e Gardës Revolucionare, shkruajnë mediat iraniane.