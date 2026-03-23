Garda Revolucionare e tall përsëri Trumpin në anglisht: Je i pushuar nga puna!
Garda Revolucionare e Iranit është përpjekur edhe një herë të ngacmojë Presidentin e SHBA-së Donald Trump mes luftës së vazhdueshme që filloi më 28 shkurt.
Këtë herë – meqenëse është përpjekja e dytë e tillë – Garda Revolucionare përdori një përzierje të së kaluarës dhe të tashmes së Donald Trump.
“Hej Trump, je i pushuar nga puna! E di mirë këtë frazë. Faleminderit për vëmendjen tënde ndaj kësaj çështjeje”, ishte mesazhi i iranianëve drejtuar presidentit amerikan.