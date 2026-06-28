Garda Revolucionare e Iranit: Sulmet kishin në shënjestër 8 objekte ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein
Garda Revolucionare e Iranit (IRGC) ka njoftuar se sulme me raketa dhe dronë kishin në shënjestër tetë objekte ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein, si përgjigje ndaj sulmeve të fundit amerikane ndaj pozicioneve iraniane, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të publikuar nga agjencia iraniane e lajmeve Tasnim, forca iraniane tha se njësitë e saj detare dhe ajrore zhvilluan një operacion “vendimtar” midis orës 02:00 dhe 03:00 me kohën lokale.
IRGC-ja pretendoi se sulmet kishin në shënjestër “infrastrukturë kyçe ushtarake amerikane”, përfshirë bazën ajrore Ali Al Salem në Kuvajt dhe selinë e Flotës së Pestë të SHBA-së në Bahrein.
Sipas saj, operacioni erdhi pasi forcat amerikane sulmuan pesë pozicione bregdetare iraniane më herët, nën atë që Teherani e cilësoi si pretekst të përballjes me një operacion iranian kundër një “anijeje shkelëse”.
Forca iraniane pretendoi se rregullimet e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit realizohen në koordinim me Iranin në kuadër të “memorandumit të Islamabadit”.
Deklarata paralajmëroi se “anijet shkelëse” do të përballen me “veprime më të forta se më parë” dhe se çdo sulm i ardhshëm nga “armiku”, pavarësisht përmasës apo justifikimit të tij, do të marrë një “përgjigje shkatërruese”.
Po ashtu, u paralajmërua se çdo shkelje e armëpushimit do të ndalojë “të gjitha proceset në vazhdim” sipas memorandumit të Islamabadit.
Më herët, Kuvajti njoftoi se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore po reagonin ndaj kërcënimeve “armiqësore” me raketa dhe dronë, ndërsa Bahreini aktivizoi sirenat e alarmit publik dhe u bëri thirrje banorëve të drejtohen drejt vendit më të afërt të sigurt.
Kjo pasoi raportimet për disa shpërthime në jug të Iranit, përfshirë në Sirik dhe në ishullin Qeshm, ndërsa mediat iraniane raportuan se predha goditën një kullë telekomunikacioni në fshatin Tahrouyi.
Një zyrtar amerikan konfirmoi për faqen e lajmeve Axios se Irani lëshoi disa raketa dhe dronë drejt vendeve fqinje, përfshirë Bahreinin dhe Kuvajtin.
“Situata ende po zhvillohet”, tha zyrtari, duke shtuar se deri më tani nuk ka raportime për viktima amerikane apo për pasoja dhe dëme të mëdha në objektet amerikane.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi për sulme shtesë ndaj disa objektivave në Iran, duke deklaruar se forcat amerikane kishin në shënjestër infrastrukturën iraniane të mbikëqyrjes ushtarake, sistemet e komunikimit, pozicionet e mbrojtjes ajrore dhe objektet e lidhura me dronët, pas asaj që Washingtoni e përshkroi si vazhdim të veprimeve iraniane kundër transportit tregtar pranë Ngushticës së Hormuzit.