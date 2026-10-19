Garda Revolucionare e Iranit: Një cisternë nafte goditi një minë detare dhe mori flakë në Ngushticën e Hormuzit
Një cisternë nafte mori flakë pasi goditi një minë detare në pjesën jugore të Ngushticës së Hormuzit, njoftoi të dielën vonë Marina e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), transmeton Anadolu,
Shpërthimi ndodhi në dhomën e motorit të anijes, teksa ajo po përpiqej të largohej nga kjo rrugë ujore strategjike, raportoi Agjencia Gjysmëzyrtare e Lajmeve Fars, duke cituar një deklaratë të Marinës së IRGC-së.
Sipas deklaratës, cisterna i kishte fikur të gjitha sistemet e pozicionimit dhe navigimit që nga fillimi i udhëtimit dhe ishte përpjekur të përdorte një rrugë jugore që Teherani e konsideron të paautorizuar.
Marina e IRGC-së e akuzoi anijen për shkeljen e rregullave detare që rregullojnë kalimin nëpër ngushticë.
Ajo paralajmëroi se anijet që lundrojnë në Ngushticën e Hormuzit dhe në Gjirin Persik me sistemet e navigimit dhe identifikimit të fikura do të përballen me një përgjigje të vendosur.
Në deklaratë nuk u bë i ditur emri i cisternës dhe nuk u dhanë informacione për viktima të mundshme apo për shkallën e dëmeve.
Njoftimi vjen pas një serie incidentesh të ngjashme në këtë rrugë ujore strategjike.
Të shtunën, Marina e IRGC-së njoftoi se një supercisternë e dytë, që transportonte më shumë se 2 milionë fuçi naftë bruto, kishte goditur një minë detare dhe kishte marrë flakë teksa po përpiqej të kalonte ngushticën përmes një rruge të paautorizuar.
Një ditë më parë, forca iraniane raportoi se një tjetër cisternë kishte goditur një minë, duke shkaktuar një shpërthim dhe zjarr.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dronë në të gjithë rajonin dhe praktikisht e mbylli Ngushticën e Hormuzit, ndërsa më vonë Washingtoni vendosi një bllokadë detare ndaj porteve iraniane.
Më pas, SHBA-ja dhe Irani nënshkruan në qershor një memorandum mirëkuptimi lidhur me lirinë e lundrimit në ngushticë, por zbatimi i tij ngeci për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me sigurinë në këtë rrugë ujore strategjike.