Garda Revolucionare e Iranit: Anijet që shkelin rregullat e tranzitit në Hormuz do të ndalohen me forcë

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit paralajmëroi sot se çdo anije që shkel protokollet e tranzitit të lëshuara nga Teherani në Ngushticën e Hormuzit “do të ndalet me forcë”, transmeton Anadolu.

“Çdo aktivitet detar që nuk përputhet me parimet e shpallura nga Marina e IRGC-së do të përballet me rreziqe serioze dhe se anijet që shkelin rregullat do të ndalen me forcë”, tha zëdhënësi i IRGC-së, Sardar Mohebbi në një deklaratë të transmetuar nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars.

Sipas tij, nuk ka patur asnjë ndryshim në menaxhimin e rrugës ujore.

“Çdo lëvizje e anijeve civile dhe tregtare që përputhet me protokollet e tranzitit të lëshuara nga Marina e IRGC-së dhe ndjek rrugën e caktuar me koordinim do të jetë e sigurt”, shtoi Mohebbi.

SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.

Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën ujore strategjike.

Një armëpushim dyjavor u njoftua më 8 prill me ndërmjetësimin pakistanez, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje për armëpushim të qëndrueshëm.

Presidenti amerikan Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa vendosur një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.

