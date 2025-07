Garda Civile e Spanjës jep detaje të reja rreth aksidentit fatal të Diogo Jotas

Sipas Gardës Civile, testet e deritanishme konfirmojnë se Jota ishte shoferi i automjetit, ndërsa një raport ekspertize është në përfundim dhe do t’i dorëzohet gjykatës në Puebla de Sanabria.

Aksidenti ndodhi ndërsa dy vëllezërit po udhëtonin drejt Mbretërisë së Bashkuar. Jota ishte këshilluar të mos fluturonte për shkak të një operacioni të fundit dhe vendosi të udhëtojë me makinë.

Raportimet fillestare sugjeronin se një gomë e shpërthyer mund të ketë shkaktuar daljen nga rruga dhe shpërthimin e makinës, por tani ka dyshime për faktorë të tjerë.

Eksperti i sigurisë rrugore, Javier Lopez Delgado, president i ASEVI, ngriti shqetësime për sipërfaqen e rrugës, duke theksuar se në të njëjtin vend kishte ndodhur një tjetër aksident pothuajse fatal disa ditë më parë.

Delgado tha se shpejtësia ishte me gjasë një faktor i rëndësishëm, por jo i vetmi. Sipas tij, nëse makina do të udhëtonte me rreth 80 km/h, pasojat mund të mos kishin qenë fatale.