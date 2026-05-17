Gara për Champions në Seria A/ Juventus mbetet thuajse jashtë, përfitojnë Milani dhe Roma

Gara për Champions në Seria A/ Juventus mbetet thuajse jashtë, përfitojnë Milani dhe Roma

Në javën e parafundit të Serie A janë dhënë verdikte të rëndësishme për garën drejt kompeticioneve europiane. Ekipi i drejtuar nga Antonio Conte siguroi matematikisht kualifikimin në zonën Champions pas një fitoreje bindëse 3-0 ndaj Pisës.
Suksesi u vulos falë golave të Scott McTominay, Amir Rrahmani dhe Rasmus Højlund, që i dhanë tri pikë vendimtare skuadrës së Contes dhe konfirmuan objektivin sezonal.

Ndërkohë, fitore të rëndësishme arritën edhe Roma, Milan dhe Como. Në derbin e kryeqytetit, heroi ishte Gianluca Mancini, autor i një dopiete që i dha Romës triumfin 2-0 ndaj Lazios.
Edhe Milani buzëqeshi në javën e parafundit, duke mposhtur 2-1 Genoas falë golave të Christopher Nkunku dhe Athekame. Në një tjetër duel, Moreno rezultoi vendimtar për Comon, duke i siguruar suksesin minimal 1-0 ndaj Parmës.

Surpriza më e madhe e javës erdhi nga Torino, ku Juventus pësoi një humbje tronditëse në shtëpi. Fiorentina triumfoi 2-0 në stadiumin e Juventusit me golat e Cher Ndour dhe Rolando Mandragora, duke e lënë bardhezinjtë në mënyrë të bujshme në vendin e gjashtë të renditjes, vetëm një javë para mbylljes së kampionatit.

MARKETING

Të ngjajshme

Salah pranë transferimit te Fenerbahçe, turqit gati ofertën marramendëse

Salah pranë transferimit te Fenerbahçe, turqit gati ofertën marramendëse

I ka magjepsur të gjithë me paraqitjet e tij, Trabzonspori vendos të blejë kartonin e Muçit

I ka magjepsur të gjithë me paraqitjet e tij, Trabzonspori vendos të blejë kartonin e Muçit

E ardhmja e Jose Mourinhos: Besoj se Reali i Madridit do të kontaktojë me mua javën e ardhshme

E ardhmja e Jose Mourinhos: Besoj se Reali i Madridit do të kontaktojë me mua javën e ardhshme

Cristiano Ronaldo pa trofe në Arabinë Saudite – 14 nga 14 tituj të humbur me Al Nassr

Cristiano Ronaldo pa trofe në Arabinë Saudite – 14 nga 14 tituj të humbur me Al Nassr

E kryer: Xabi Alonso s’e pret Liverpoolin, arrin marrëveshje me Chelsean

E kryer: Xabi Alonso s’e pret Liverpoolin, arrin marrëveshje me Chelsean

Bashkimi siguron mbijetesën në Ligën e Parë

Bashkimi siguron mbijetesën në Ligën e Parë