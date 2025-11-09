Gara mes Përparim Ramës dhe Hajrulla Çekut, numërohen mbi 90% të votave

Gara mes Përparim Ramës dhe Hajrulla Çekut, numërohen mbi 90% të votave

Në kryeqytet, Përparim Rama, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), po mban një avantazh të ngushtë ndaj kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje (VV), Hajrulla Çeko, sipas të dhënave të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ).

Deri në orën 20:34 janë përpunuar 83,149 vota, që përbëjnë 37.38 për qind të totalit prej 222,418 votash në komunën e Prishtinës.

Sipas rezultateve të përditësuara, Përparim Rama (LDK) ka marrë 42,781 vota ose 51.45 për qind, ndërsa Hajrulla Çeko (VV) ka siguruar 40,368 vota ose 48.55 për qind. /Telegrafi

MARKETING

Të ngjajshme

Orce Gjeorgjievski: E pastruam Shkupi për 72 orë, kemi mbledhur mbi 4.500 tonë mbeturina

Orce Gjeorgjievski: E pastruam Shkupi për 72 orë, kemi mbledhur mbi 4.500 tonë mbeturina

Tahiri uron Pecin për fitoren në Mitrovicë të Jugut

Tahiri uron Pecin për fitoren në Mitrovicë të Jugut

Filipinet përgatiten për super tajfunin “Fung-wong”, evakuohen 1 milion banorë

Filipinet përgatiten për super tajfunin “Fung-wong”, evakuohen 1 milion banorë

Aksident trafiku në autostradën Shkup–Tetovë

Aksident trafiku në autostradën Shkup–Tetovë

Kurti flet pas rezultateve të balotazhit: Kemi fituar në 7 komuna, ky është sukses për Vetëvendosjen

Kurti flet pas rezultateve të balotazhit: Kemi fituar në 7 komuna, ky është sukses për Vetëvendosjen

Kosova pas balotazhit, numri i komunave që fituan partitë politike

Kosova pas balotazhit, numri i komunave që fituan partitë politike