Gara diplomatike jugosllavo-sovjetike për Shqipërinë

Ambasadori jugosllav në Tiranë, J. Gjergja, më 13 mars 1948, përmes radiogramit, e njoftonte Josip BrozTiton për takimin e ambasadorit shqiptar në Sofje me Gjorgji Dimitrovin, i cili e paska njoftuar diplomatin shqiptar se “çështja e federatës së Bullgarisë, Jugosllavisë dhe Shqipërisë ka aktualitet të drejtpërdrejtë”, se për këtë duhet punuar “me kapacitet të plotë, por në mënyrë konspirative”.

Shkruan: Qerim LITA, Shkup

Siç e kemi theksuar në një shkrim të mëhershëm, me ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të ministrit fuqiplotë (ambasadorit) jugosllav në Tiranë (kroatit me prejardhje arbëreshe), Josip Gjergja, më vonë edhe të deleguarit të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugosllavisë (KQ LKJ-së) pranë Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë (KQ PKSH-së), Savo Zllatiq (gjithashtu me origjinë kroate), nga udhëheqja e PKSH-së u përjashtua krahu intelektual pro-perëndimor në krye me Sejfullah Maleshovën, me çka udhëheqja komuniste e Shqipërisë, përfundimisht, u orientua kah Lindja, përkatësisht kah Jugosllavia dhe Bashkimi Sovjetik. Ndërkohë, pas (vetë)vrasjes së Nako Spiros, tërë pushteti partiak dhe shtetëror ra në duart e Enver Hoxhës dhe Koçi Xoxes, të cilët e pranuan planin e hartuar në kuzhinat e Byrosë Politike të KQ PKJ-së, sipas të cilit parashihej që Shqipëria t’i bashkohej federatës jugosllave si republikë e shtatë e saj.

Duhet theksuar se një interesim për krijimin e një federate të përbashkët me Jugosllavinë, asaj kohe kishte shprehur edhe udhëheqja e atëhershme bullgare. Ambasadori jugosllav në Tiranë, J. Gjergja, më 13 mars 1948, përmes radiogramit, e njoftonte Josip Broz Titon për takimin e ambasadorit shqiptar në Sofje me Gjorgji Dimitrovin, i cili e paska njoftuar diplomatin shqiptar se “çështja e federatës së Bullgarisë, Jugosllavisë dhe Shqipërisë ka aktualitet të drejtpërdrejtë”, se për këtë duhet punuar “me kapacitet të plotë, por në mënyrë konspirative”. Duhet theksuar se jugosllavët nuk ishin të interesuar që në kuadër të federatës së tyre të futet edhe Bullgaria, por vetëm Shqipëria. Prandaj Aleksandër Rankoviqi, më 14 mars 1948, i shkruante J. Gjergjës se: “…KQ i PKJ-së konsideron se tash është shumë herët për federatën me Bullgarinë dhe me të nuk janë pjekur kushtet për federatë…”.

Tërë kjo situatë përcillej me vëmendje nga ambasadori sovjetik në Tiranë, D. Çuvahin, i cili në një takim që e pati në pjesën e parë të muajit mars 1948 me J. Gjergjën, kishte shprehur dyshimin e tij se të gjitha ndryshimet kadrovike që po kryheshin asaj kohe nëpër institucionet shtetërore shqiptare, veçanërisht në ushtri, kryheshin me ndërhyrjen e përfaqësuesve jugosllavë, me qëllim të përshpejtimit të përfshirjes së Shqipërisë brenda federatës jugosllave. Lidhur me këtë, ai midis të tjerave e pyet homologun e tij se mos vallë “ato ndryshime të mëdha të personelit” në Shqipëri “kryhen në lidhje me situatën e ardhshme politike ose për diçka tjetër…!”.

Burimet diplomatike jugosllave theksojnë se ishte pikërisht ndërhyrja e ambasadorit sovjetik, Çuvahin, tek Enver Hoxha, që e pengoi realizimin e këtij plani të Beogradit. Dështimin e kësaj nisme jugosllave më së miri mund ta shohim nga biseda informative, e zhvilluar kah mesi i dhjetorit 1958 në selinë e KQ të LKJ-së, midis ambasadorit të atëhershëm jugosllav në Tiranë, Arso Millatoviq dhe përfaqësuesit të lartë të UDB-së, Koço Bitulanu, me ish përfaqësuesin e lartë të KQ të PKJ-së pranë KQ të PKSH-së, Savo Zllatiq. Në këtë bisedë informative, S. Zllatiq, mes tjerash flet për bisedat e tij e të J. Gjergjës me Enver Hoxhën dhe Koçi Xoxen, për gatishmërinë e Hoxhës që Shqipëria të futet në federatën jugosllave, për (vetë)vrasjen e Nako Spiros dhe për përjashtimin e Mehmet Shehut, Liri Belishovës e të figurave të tjera prosovjetike nga organet e larta partiake, për takimin e ambasadorit shqiptar në Sofje me udhëheqësin bullgar, Gjorgji Dimitrov, për takimin e fshehtë të ambasadorit sovjetik, Çuvahin, me Enver Hoxhën, që rezultoi me tërheqjen e menjëhershme të këtij të fundit nga plani i lartpërmendur jugosllav etj. Në Arkivin e Jugosllavisë në Beograd, fondi 507, ruhet dokumenti, përkatësisht stenogrami i dalë nga kjo bisedë informative, të cilin në vazhdim po e botojmë të plotë.

* * *

“Shënime stenografike nga biseda e zhvilluar kah mesi i dhjetorit 1958 në KQ të LKJ-së, ndërmjet A. Millatoviq dhe Koço Bitulanu me Savo Zllatiqin

Zllatiq: Unë kam marrë shënime të tilla nga Jugosllavia dhe më kanë shërbyer si koncept, se çfarë mund t’ju thosha. Enver Hoxha është dekoruar me medaljen e lartë të Suvorov-it (Aleksandar Vasileviq – Suvorov, gjeneral rus, 24 nëntor 1729 – 18 maj 1800 – Q.L.) dhe dorëzimi i asaj medalje është kryer në ditën e Armatës së Kuqe; kjo më duket se ishte 22 shkurti. Një ditë para nga Bullgaria erdhi i deleguari (ambasadori – Q.L.) shqiptar pasi paraprakisht kishte biseduar me Dimitrovin (Gjorgji Dimitrov – kryetar i Republikës Popullore të Bullgarisë – Q.L.) dhe se Dimitrovi i kishte thënë se është çështje dite bashkimi i Bullgarisë dhe Jugosllavisë – se ky bashkim është i pashmangshëm dhe gjithashtu i ka thënë se shpreson se edhe Shqipëria do të gjendet nën të njëjtin kulm me Jugosllavinë dhe Bullgarinë. Ambasadori e ka konsideruar këtë si një çështje shumë të madhe dhe vetë ai personalisht ka ardhur nga Bullgaria dhe ardhja e tij ndodhi pikërisht në vigjilje të 22 shkurtit.

Millatoviq: Kjo ka qenë në vitin 1947?

Zllatiq: Kjo është në vitin 1948. Dhe, në atë kremtim Enver Hoxha, gjatë pranimit të medaljes, mbajti fjalim. Në fakt 90% të fjalimit të tij ia kushtoi Jugosllavisë, Titos, dhe foli për bashkimin. Kështu i deleguari (ambasadori) rus ngeli paksa i ofenduar, sepse gjatë pritjes së tij kur nga ata pranon medalje, ndërsa ai të flet aq shumë për Titon dhe Jugosllavinë dhe ata i përmend vetëm kalimthi dhe u falënderohet. Pas kësaj ceremonie zyrtare u mbajt një koktej rasti dhe me atë rast Enver Hoxha në mënyrë shpirtërore, si të them, foli për nevojën e bashkëngjitjes me Jugosllavinë, për konfederatën etj. Pra, brenda këtij plebishiti jugosllavo-bullgaro-shqiptar. Tani ne ishim disi të rezervuar ndaj asaj federate me Bullgarinë, por e shtruam çështjen nëse Shqipëria do të hynte në Federatë. Lidhur me këtë qenë ato letra në të cilat bëhej fjalë, që i përktheu ZikoZharkiq.

Millatoviq: A e patëm filluar këtë ne a shkonte përmes Jush kjo?

Zllatiq: Kjo nuk qe, si të them, diçka zyrtare. Kjo pak a shumë ka qenë biseda e ndoshta pati edhe diçka me shkrim. Mua më kujtohet më mirë kur Enver Hoxha u përgjigj për këtë çështje. Kjo mua më ka ngelur në kujtesë, ndërsa këtë çështje a e kemi formuluar me shkrim, për këtë nuk më kujtohet. Ndoshta përmes gjeneral Kupreshanin-it.

Millatoviq: Mendon se Enveri është përgjigjur me shkrim?

Zllatiq: Sa më kujtohet, ai për këtë e ka dhënë një mendim dhe aty ka qenë i rezervuar. Për sa mua më kujtohet, në këtë ishin rezervat e tij. Kjo ka qenë pas 22 shkurtit, sepse kjo është dita kur u bë fjalë për bashkimin e Jugosllavisë-Bullgarisë-Shqipërisë dhe kjo qe pranuar pa asnjë rezervë. Ai, si të them, u paraqit sikur të jetë pjesë përbërëse e asaj bashkësie të madhe shtetërore. Ndërsa pas kësaj erdhi te varianti që eventualisht vetëm Jugosllavia dhe Shqipëria të përfshihen në atë konfederatë ose ashtu ngjashëm, ndërsa për Bullgarinë unë nuk kam qenë i kyçur, sepse për këtë ka pasur edhe disa diskutime tjera.

Millatoviq: Dikush nga Ju, Ju apo Gjergja a ka përcjellë ndonjë porosi ose ka biseduar me ndonjërin në lidhje me atë konfederatë?

Zllatiq: Ne për këtë kemi biseduar, jam mëse i sigurt. Mendoj se unë kam biseduar me Enver Hoxhën. Natyrisht, ajo bisedë ndoshta nuk ka qenë aq shumë e qartë, sepse ende nuk qe zgjidhur problemi me Bullgarinë, prandaj kjo pjesë nuk ishte e qartë. Megjithatë ne e patëm formuluar, sa më kujtohet, se mund të vij parasysh konfederata ndërmjet Shqipërisë dhe Jugoslllavisë. Këtë ne e patëm propozuar pa marrë parasysh se a do të vinte te konfederata me Bullgarinë. Kjo mund të bëhet me Shqipërinë, sa më kujtohet mua. Këto çështje ecnin me një shpejtësi jashtëzakonisht të madhe nga 22 shkurti e deri te letra e parë, për çka shqiptarët qenë njoftuar shumë shpejtë…/ndërprerje/. Safeti (Safet Filipoviq – përfaqësuesi i UDB-së jugosllave në Tiranë – Q.L.) në një rast e pa automobilin e Çuvahinit, kjo ishte publike, i cili i shkoi Enverit dhe më pas e ka interesuar, sepse ata nuk takoheshin shpesh mes vete. Aty automobili qëndroi 2 orë dhe ai e përcolli pikërisht atë se sa gjatë qëndroi automobili atje dhe se Çuvahini është te Enver Hoxha dhe kjo nënkuptonte se bëhej fjalë për diçka të madhe përderisa qëndruan aq gjatë. Më vonë e kuptuam se ky ishte njoftimi për letrën, sepse pas kësaj Enver Hoxha, të nesërmen, mendoj se me të pata një bisedë, aty u pa një ndryshim i madh i qëndrimit të tij.

Millatoviq: Kjo ishte letra e parë?

Zllatiq: Po, kjo është letra e parë. Unë nuk e di se cila datë ishte, me siguri 22 marsi.

Bitolanu: A u kujtohet, mos vallë, ajo paraqitje e Enver Hoxhës është publikuar në shtyp, ajo për çka keni biseduar, kur e pranoi medaljen?

Zllatiq: Jo, nuk është publikuar në këtë formë. Gjithsesi se do të ishte me interes të shihet se çfarë është shkruar në “Bashkimi” për këtë.

Bitolanu: Pas kthimit të Enver Hoxhës dhe Koçi (Xoxes- Q.L.) nga Bullgaria, kjo ka qenë në dhjetor të vitit 1947, a patën biseduar me Ju diçka në lidhje me federatën apo mos vallë Juve u kanë informuar se çfarë kanë biseduar në Bullgari etj.?

Zllatiq: Për këtë nuk më kujtohet se është thënë ndonjë fjalë.

Millatoviq: Po, gjatë verës së vitit 1947, atëherë Tito e ktheu vizitën e tij më 29 nëntor 1947, atëherë Tito ishte në Bullgari.

Zllatiq: Tashti, pas kësaj, në këtë formë u nënshkrua ajo marrëveshje për miqësi.

Millatoviq: Ajo marrëveshje u nënshkrua më 18 dhjetor.

Zllatiq: Tashti, gjithsesi, pas qëndrimit të Dimitrovit këtu, në një rast Enveri thuajse i frikësuar e pyeti: “Ju si mund të shkoni në federatë pa ne?” Ai, thjesht, këtë pyetje ia parashtroi i frikësuar tërësisht. Kjo ishte pas qëndrimit të Dimitrovit te ne. Për sa më kujtohet, unë këtë e kam nënvizuar në një nga raportet e mia. A e dini se, ne, nga ai moment, çështjen e asaj federate nuk e kemi përjashtuar asnjëherë, por e kemi parë si një moment që do të ishte i përshtatshëm nga aspekti i politikës së jashtme ndaj Perëndimit.

Bitolanu: Këtu ne duhet të bëjmë zbardhjen e plotë të këtyre çështjeve, sepse nga ana e tyre kjo është ndër akuzat më të rënda, përkatësisht se ne kemi dëshiruar, si të thuash, t’i gëlltisim ose prej tyre donim të krijonim republikën e shtatë?

Millatoviq: A ju kujtohet diçka nga Plenumi i tetë? Ky është plenumi ku është demaskuar Nako Spiro; ai u vetëvra paraprakisht. A ju kujtohet varrimi i tij, përjashtimi i Liri Gegës (Belishovës – Q.L.), Mehmet Shehut, vendosjes së Mehmet Shehut për ministër të komunikacionit? Pastaj, a ju kujtohet fjalimi i Koçi Xoxes në shkollën partiake, atë fjalim të tij që e sulmojnë në mënyrë të hatashme?! Siç është shprehur Enver Hoxha, se faqja më e turpshme dhe gabimi më i madh i Partisë së tyre, ka qenë mbajtja e Plenumit të tetë.

Zllatiq: Shihni, realisht unë personalisht dhe udhëheqja jonë nuk kemi pritur se nga ana e diplomacisë së BRSS-së do t’i përjetonim disa gjëra, të cilat për ne, së paku, ishin të papritura, prandaj për të gjitha ato çështje ne e kemi njoftuar BRSS-në, qoftë përmes linjës partiake ose linjës shtetërore, madje edhe për atë se në Shqipëri do të dërgojmë njerëz tanë dhe se me Shqipërinë do të bëjmë përpjekje të vendosim lidhje të ngushta dhe, sa më kujtohet mua, parimisht nuk pati asnjë vërejtje në linjën partiake nga ana e BRSS-së, madje në një farë mënyre kjo na u pat dhënë edhe si detyrë. Kuptohet, unë në këtë mënyrë isha i informuar dhe një ndër vizitat e mia të para qe ajo te Çuvahini dhe unë qesh habitur nga një pritje aq të ftohtë nga ana e tij, thjesht një pritje, ndoshta protokollare, ndoshta një vrazhdësi e vogël, kështu që nuk ma ktheu vizitën etj., ashtu siç e parasheh diplomacia. Megjithatë, unë te ai nuk shkova vetëm si përfaqësues i Partisë, por edhe në cilësinë e Ministrit Fuqiplotë të Gjergjës. Tashti, tërë ajo punë e jonë solli deri te ajo që ne me Shqipërinë qemë afruar aq shumë ekonomikisht dhe më pas erdhi ajo vizitë e Enver Hoxhës dhe e udhëheqjes shqiptare në BRSS dhe përnjëherë ne shohim një kurs krejtësisht tjetër, sepse atje ata kishin marrë premtime për ndihmë etj. Në të vërtetë, tërë kjo ka qenë pa dijeninë tonë dhe ne nuk qemë mjaft të informuar për ato detaje. Bie fjala, unë në momentin e fundit u njoftova gjoja se Mareshali (Tito – Q.L.) ka qenë i informuar përmes përfaqësuesve sovjetik për atë vizitë. Kur ata u kthyen, ato fjalët që i kanë dëgjuar atje ishin më ndryshe. Ky ishte një ndryshim i plotë i linjës. Bartës i kësaj ishte Nako Spiro. Më pas Nako Spiro filloi të punojë disa gjëra që ne nuk ne mund të dakordoheshim, duke e pasur parasysh se ne Shqipërisë i patëm dhënë 52% të buxhetit shtetëror, si dhe ndihmë profesionale, profesionistë etj. Ai, mundohej ta anashkalonte këtë linjë në çfarëdo lloj mënyre. Atëherë, ne e shtruam këtë çështje, jo në kuptimin që të kryenim çfarëdolloj presioni, por ejani shokë që këtë çështje ne ta pastrojmë, ju a dëshironi kësisoj apo më ndryshe. Njëkohësisht ne morëm disa të dhëna nga shërbimi ynë informativ për disa deklarata të Nako Spiros në drejtim të udhëheqjes, në drejtim të Jugosllavisë. Atëherë, ne në mënyrë të hapur theksuam se tërë qëndrimi i Nako Spiros është antijugosllav, si dhe vetë ai faktikisht është një antijugosllav. Prandaj konsiderojmë se këtë çështje duhet ta shqyrtojë KQ i PKSH-së dhe ato marrëdhënie tona të vendosen mbi një bazë tërësisht të hapur. Pas kësaj erdhi deri te ky Plenum i tetë, në të cilin Enver Hoxha e kritikoi Nako Spiron. Në fakt, në Shqipëri lufta zhvillohej midis Enver Hoxhës, Koçi Xoxes dhe Nako Spiros, sepse Enver Hoxha ishte qeveria, Koçi Xoxe partia, ndërsa Nako Spiro rinia dhe ata nuk pajtoheshin me njëri-tjetrin vazhdimisht. Kjo, në një farë mënyre, qe një luftë triumfaliste brenda Komitetit Qendror. Tashti edhe Enver Hoxha, kuptohet se edhe Koçi Xoxe, u ngrit kundër atij veprimi të Nako Spiros dhe ai qe gjykuar. Në një moment të depresionit në një mbledhje Nako Spiro para Kiço Ngjelës dhe disa njerëzve të tjerë e nxori revolverin, e qëlloi veten dhe vdiq nga ajo plagë.

Millatoviq: Para Kiço Ngjelës?

Zllatiq: Në mbledhje. Ai, në sirtarin e tavolinës së tij, ka pasur një pistoletë. Kjo gjithsesi se qe një moment i depresionit. Ata as që kanë mundur ta pengonin edhe nëse do ta kishin parë qëllimin. Ai ka luajtur me pistoletën. Këtë e kanë parë ata. Atëherë ai ka folur dhe papritmas ka gjuajtur.

Bitulanu: Në një moment gjatë vitit 1949 kjo ka qenë linja ruse. Ata hodhën një version se në atë mbledhje keni qenë të pranishëm edhe Ju, në atë mbledhje ku ai është vetëvrarë etj.

Zllatiq: Jo, jo.

Ivan: Ju kur u njoftuat?

Zllatiq: Për këtë qesh njoftuar menjëherë nga pala shqiptare dhe kjo ka ndodhur ashtu siç e theksova. Kjo ka ndodhë në zyrën e tij, në të cilën ka qenë i pranishëm Kiço Ngjela dhe disa njerëz tjerë. Ai, me pistoletën ka luajtur dhe papritmas e ka kthyer kah vetja dhe ka gjuajtur. Kështu ka qenë asaj kohe me Nako Spiron dhe tash ngelën vetëm Enver Hoxha dhe Koçi Xoxe. Tashti edhe Mehmet Shehu ka qenë gjithashtu njëri nga ata i cili me Nako Spiron ka zhvilluar një politikë kundër kësaj linje që e pat pranuar KQ i PKSH-së. Prandaj u shtrua edhe problemi i tij dhe ai u zëvendësua. Tashti, si të them, në metodën e punës së Koçi Xoxes pati terror, ndërsa kësaj nuk iu kundërvu Enver Hoxha. Koçi propozonte, pra aty ishin Koçi Xoxe, Enver Hoxha dhe unë. Koçi propozoi që ndaj Mehmet Shehut të veprohet ngjashëm siç vepruan më vonë ndaj vetë Koçi Xoxes, përkatësisht të arrestohet, gjykohet dhe likuidohet. Këtë nuk e kundërshtoi Enveri. Natyrisht, ne nuk jemi shërbyer me metoda të këtilla, prandaj unë u thashë atyre, pasi udhëheqja jonë nuk u pajtua, se nuk mund të pajtohemi me metoda të tilla. Atëherë ai qe zëvendësuar, madje qe emëruar për ministër të Komunikacionit.

Millatoviq: A ka ndonjë shënim të shkruar për këtë?

Zllatiq: Këtë e propozoi Koçi, por Enveri nuk tha jo. Po të mos ishte partia jonë – e Jugosllavisë, besoj se Mehmet Shehu “do të eliminohej”. Kjo çështje i takon partisë sonë, sepse kemi thënë se nuk mund të dakordohemi me metoda të atilla.

Millatoviq: Mirë, plenumi i tetë punimet i përfundoi pas vdekjes së Nakos. Ai filloi para dhe përfundoi pas vdekjes së Nakos, sepse në plenumin e tetë nga Partia qenë përjashtuar Mehmeti, Liria… pastaj Fadil Paçrami u përjashtua nga Komiteti Qendror. A ju kujtohet për këtë, si dhe çfarë ndodhi?

Zllatiq: Plenumi i tetë e dënoi në tërësi atë politikë të Nako Spiros dhe të njerëzve të lidhur me të dhe e pranuan linjën e vjetër, pra linjën për bashkëpunim sa më të ngushtë me Jugosllavinë dhe në këtë linjë ata ngelën deri në fund, deri te letra BRSS-Jugosllavi. Ata ngelën fuqishëm në krye me Enver Hoxhën. Nuk mund të thuhet se Enver Hoxha nuk ngeli dhe nuk luftoi, unë nuk e di, besoj se ka diçka në shtyp nga fjalimet e tij në atë periudhë. Ai qëndronte fuqishëm në atë linjë, ishte luftëtar i asaj linje.

Millatoviq: A ju kujtohet se kur u përjashtua Liria pati një letër të Komitetit Qendror për sjelljen e saj.

Zllatiq: Liri Belisha, gruaja e Nakos.

Millatoviq: Po, Liri Belishova, për qëndrimin e saj…., për punën e saj përçarëse, gjoja për një….., kishte të bënte me demaskimin e saj të plotë edhe si njeri, edhe si grua dhe jo vetëm si punëtore politike. Për këtë a keni qenë të informuar?

Zllatiq: Po, kam qenë. Për këtë mua më ka folur gjerësisht Koçi Xoxe,….. se ajo është dashur të largohej detyrimisht dhe disi largimi i saj ka qenë i dhunshëm. Kjo, ndër të tjerash, është theksuar në linjat partiake.

Millatoviq: A ka qenë kjo e formuluar me shkrim?

Zllatiq: Tashti, a pati ndonjë letër, unë nuk do mund ta them me saktësi. E di se kjo çështje qe formuluar në Plenum…/ndërprerje/. Përafërsisht mund të thuhet kështu. Ne me Partinë shqiptare deri te periudha e vajtjes së tyre në BRSS dhe pas kthimit, veçanërisht Nako Spiro, sepse Nako ishte ai i cili e udhëhiqte një linjë tjetër dhe përmirësimi i asaj linje të Nakos qe Plenumi i tetë, i cili e ktheu sërish atë linjë të vjetër, të asaj periudhe të mëhershme. Pra, ajo linjë e Nakos nuk mbisundoi, sepse në atë periudhë atë linjë gjithsesi se e zbatonte Enver Hoxha edhe pse luhatej. Koçi Xoxe ishte i vendosur në atë linjë dhe pas Plenumit të tetë i tërë Komiteti Qendror ishte në linjën e vjetër, pasi bënë pastrimin e Liri Belishovës dhe të tjerëve. Ata më në fund e vendosën linjën e bashkimit përfundimtar ndërmjet Jugosllavisë, Bullgarisë dhe Shqipërisë. Kështu në pika të shkurta mund të bëhet një rezyme.

Millatoviq: A ka ndodhur ndonjëherë që, përmes Jush, Komiteti Qendror i PK të Shqipërisë t’i dërgojë letër Komitetit Qendror tonit apo letrat e Enverit për shokun Tito apo të Koçit për shokun Marko (pseudonimi i A. Rankoviqit – Q.L.) etj. Në një Plenum pas Rezolutës së IB-së, Enveri shprehet: “Unë, përmes letrës sonë dërguar Komitetit Qendror të PKJ-së, ju kam njoftuar. Letrën ju e keni para vetes, për atë sesi ata na detyronin për federatë, sesi ata na bënin presion etj.” A pati korrespodencë të tillë?

Zllatiq: Pati korrespodencë.

Millatoviq: A dërgoheshin letrat përmes Jush apo përmes të deleguarit të tyre këtu në Beograd?

Zllatiq: Ata ia dërgonin në mënyrë të drejtpërdrejtë Komitetit tonë Qendror, por zakonisht më njoftonin edhe mua, së paku për përmbajtjen.

Bitulanu: Enveri në Plenumin IX flet për ndonjë letër të shokut Tito, që i është dërguar atij, përkatësisht Komitetit Qendror, ku ai i sulmon këto padrejtësi, pra kjo letër është pas Plenumit VIII, që ata e kanë pranuar nga ne. Ajo a ka shkuar përmes Jush apo në mënyrë të drejtpërdrejtë?

Millatoviq: Midis Plenumit VIII dhe XI është mbajtur Plenumi IX dhe X. Kjo do të thotë se midis marsit dhe shtatorit 1948 janë mbajtur dy plenume. Ju kur jeni larguar nga Tirana?

Zllatiq: Unë jam larguar në mars.

Millatoviq: Pra, para Gjergjës.

Zllatiq: Po, po.

Millatoviq: A erdhi tërheqja Juaj nga tanët apo nga ana e tyre?

Zllatiq: Jo, mua më tërhoqën tanët, nuk më larguan ata. …/ndërprerje/. Vetë Enver Hoxha nuk e ka ndërgjegjen e pastër ndaj Mehmet Shehut. Mua më duket se Mehmet Shehu është ai që e mban fort dhe se para tij nuk guxon të lëvizë as Enver Hoxha. Kështu më duket. Domethënë, nga ajo periudhë mund të konkludohet edhe për më vonë. Unë mendoj se Enveri ka qenë ai, i cili madje ndoshta i ka përgatitur likuidimet e atij dhe këtij, ndërsa Shehu ka qenë ai i cili i ka zbatuar.

Bitolanu: Unë mendoj se ai ka qenë një zbatues teknik i asaj.

Zllatiq: Është menduar se pas kthimit nga BRSS-ja, nga shkolla e Mehmet Shehut, në të vërtetë është vlerësuar se BRSS-ja do të mbështetet fuqishëm tek Mehmet Shehu sesa te Enver Hoxha. Përkundrazi, Enver Hoxha është vazhdimisht i luhatshëm, ai është i luhatshëm, sepse ai është herë ky e herë ai dhe në instancë të fundit ai është i tillë edhe ndaj BRSS-së, kështu që njeriu për të cilin ata kanë mundur të llogarisin 100% ka qenë Mehmet Shehu, aq më tepër se Enver Hoxha nuk e pati ndërgjegjen e pastër ndaj Mehmet Shehut, për çka fola pak para. Mendoj për atë rastin rreth Koçi Xoxes. Unë mendoj se gjatë asaj periudhe para Hrushovit, për mendimin tim, mund të supozohet se Mehmeti ishte njeriu që çështjet i mbante fort në duart e tij dhe se BRSS-ja mund të mbështetej tek ai, me besimin e plotë se ai do të kryejë linjën në Shqipëri, ndërsa Enver Hoxha, i cili ndoshta është më i zhurmshmi, ai i cili mban fjalime më të gjata për gjithçka edhe deklarata edhe fraza të cilat nuk mund të japin rezultate”.