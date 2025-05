Ganiu: Për VLEN-in, Taravari nuk ka vend në qeveri

Kryetari i Komunës së Çairit, Visar Ganiu thotë se pjesëmarrja e Arben Taravarit në qeveri është punë e kryer. Sipas tij, qëndrimet e VLEN-it kanë qenë të qarta që në fillim, bashkëpunimi me BDI-në nuk është i pranueshëm.

“Qëndrimet tona kanë qenë të qarta që nga fillimi dhe nga informacioni që doli se Taravari ka komunikim dhe po negocion me BDI-në dhe për ne kjo nuk ishte e pranueshme. Nëse shikojmë kronologjikisht, të gjitha paraqitjet dhe informacionet që Taravari ndau janë konfuze dhe publiku duhet të gjykojë vetë.

Në fillim, ai nuk pranoi se kishte kontakt, dhe pastaj ai vetë konfirmoi se kishte pasur një bisedë telefonike dhe në fund doli se ata kishin pasur edhe takime. Qëndrimi ynë ishte vendimtar se ne nuk do të marrim pjesë me një parti që bashkëpunon me BDI-në. BDI ka përdorur kartën e saj të fundit, ka investuar në ndarjen e partive dhe Travari është karta e tyre e fundit.

Përmes Taravarit ata duan të hyjnë në qeveri dhe në atë pjesë mendoj se Taravari humbi më shumë. Mendoj se pjesëmarrja e Taravarit në qeveri është punë e kryer dhe ne e kemi thënë disa herë se nuk e pranojmë që ai të bashkëpunojë me ne dhe BDI-në”, tha Ganiu në “24 Analiza”.

Ai foli edhe për faktin se nëse do të kandidonte përsëri për kryetar të komunës së Çairit, pret mbështetje nga qytetarët.

