Gana i mohon Panamasë pikën historike, fiton në shtesë me golin e Yirenkyi

Gana i mohon Panamasë pikën historike, fiton në shtesë me golin e Yirenkyi

Gana e nisi me fitore rrugëtimin e saj në Kupën e Botës 2026, duke mposhtur Panamanë me rezultatin minimal 1-0 falë një goli të Caleb Yirenkyi në minutat shtesë të takimit.
Panamezët ishin pranë një momenti historik, pasi kërkonin pikën e parë në historinë e pjesëmarrjeve të tyre në Botëror. Megjithatë, një kundërsulm i shpejtë në fund të ndeshjes u prishi festën. Yirenkyi finalizoi nga afër një asist të Brandon Thomas-Asante, duke i dhënë tri pikët përfaqësueses afrikane.

Panamaja zhvilloi një ndeshje shumë të mirë dhe në pjesën më të madhe të kohës ishte skuadra më kërkuese. Ekipi i drejtuar nga Thomas Christiansen dominoi zotërimin e topit dhe krijoi më shumë raste për shënim, por nuk arriti të konkretizonte superioritetin e tij.
Rasti i parë i madh erdhi që në minutat e para, kur Cecilio Waterman detyroi portierin Lawrence Ati-Zigi të kryente një pritje spektakolare. Portieri ganez ishte një nga protagonistët e sfidës, duke mbajtur të paprekur portën e ekipit të tij në disa raste të rrezikshme.

Panamaja ushtroi presion të vazhdueshëm përmes krahëve dhe krijoi vështirësi për mbrojtjen ganeze, por me kalimin e minutave Gana filloi të fitonte terren dhe të rritej në lojë. Ekipi afrikan u tregua më pragmatik dhe më i kujdesshëm në menaxhimin e ndeshjes.

Në pjesën e dytë, Gana krijoi më shumë hapësira në sulm dhe gradualisht balancoi lojën. Kur gjithçka dukej se po shkonte drejt një barazimi pa gola, afrikanët goditën në momentin vendimtar.

Goli i Yirenkyi në kohën shtesë vulosi fitoren 1-0 të Ganës, e cila merr një sukses të rëndësishëm në ndeshjen e parë të grupit. Ndërkohë, Panamaja largohet me zhgënjim, pasi ishte shumë pranë pikës së parë historike në një Kampionat Botëror.

Gana–Panama 1-0
Shënues: Yirenkyi 90+5’

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