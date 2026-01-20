Galaxy S26 Ultra do të ofrohet në këto katër ngjyra
Ndërsa presim eventin Samsung Galaxy Unpacked të muajit të ardhshëm, rrjedhjet e informacionit rreth S26 Ultra vazhdojnë të shtohen.
E fundit ka të bëjë me katër ngjyrat zyrtare të pajisjes kryesore, të cilat u publikuan në internet, transmeton Telegrafi.
Universe Ice ndau imazhe të hapësirave të kartave SIM të S26 Ultra, duke zbuluar katër opsionet e tij të ngjyrave: e zezë, e bardhë, blu dhe vjollcë.
Sipas thashethemeve, emrat zyrtarë të ngjyrave do të jenë Black Shadow, White Shadow, Glacial Blue dhe Ultraviolet.
Mungesa e dukshme është ngjyra portokalli e përfolur më parë, e cila u publikua, por që më pas u hodh poshtë.
Imazhet e hapësirave të kartave SIM u pasuan gjithashtu nga një paraqitje e S26 Ultra në të katër ngjyrat.
Seria Galaxy S26 pritet të përbëhet nga tre pajisje – S26, S26+ dhe S26 Ultra. Galaxy S26 Pro i përfolur thuhet se u hoq së bashku me S26 Edge.
Treshja e S26 pritet të shpallet më 25 shkurt në një event të dedikuar Unpacked të mbajtur në San Francisko.