Galaxy S26 po vjen me fuqi satelitore dhe 5G më të mirë
Telefonat Galaxy S26 do të jenë të parët në botë që do të kenë një çipset 2nm – Exynos 2600.
Edhe më i fundit dhe më i madhi i Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, është ndërtuar në një nyje procesi 3nm.
Sa më i vogël numri, aq më i përparuar është çipseti (si rregull i përgjithshëm).
Por kjo nuk është fundi i historisë.
Exynos 2600 nuk ka një modem të integruar, kështu që i duhet një i jashtëm.
Samsung tani ka prezantuar Exynos Modem 5410 për t’u çiftëzuar me të.
Exynos Modem 5410 është modemi më i fundit 5G i Samsung, i prodhuar duke përdorur një proces 4nm.
Kjo e ndihmon atë të përdorë më pak energji sesa modemet e mëparshëm, ndërkohë që ofron ende lidhje të shpejtë dhe të qëndrueshme.
Këto i lejojnë modemit të ofrojë shërbim të besueshëm edhe në zona të largëta.
LTE DTC trajton thirrjet zanore, NB-IoT NTN lejon mesazhe bazike me tekst dhe ndarjen e vendndodhjes përmes satelitëve, dhe NR-NTN mundëson lidhje me cilësi më të lartë si thirrjet video.
Në përgjithësi, Exynos Modem 5410 duhet të ofrojë lidhje të fortë, të qëndrueshme dhe të sigurt 5G, madje edhe në mjedise sfiduese, duke përdorur më pak energji sesa modemet e vjetra.