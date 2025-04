Galatasary mposht si mysafir Fenerbahçen me rezultatin 1-2

Galatasary ka fituar si mysafir derbin e futbollit përballë Fenerbahçes me rezultatin 1-2, në kuadër të ndeshjeve çerekfinale të Kupës së Türkiyes “Ziraat”, raporton Anadolu.

Me fitoren në “Ülker Stadı”, Galatasaray siguroi kualifikimin për në gjysmëfinale, ku do të përballet me Konyasporin.

Golat për Galatasarayin u shënuan nga Victor Osimhen në minutat 10 dhe 27, ndërsa Fenerbahçe ngushtoi diferencën me golin nga Sebastian Szymanski në minutat shtesë të pjesës së parë.

Tribunat ishin të mbushura përplot për ndeshjen derbi të qytetit të Istanbulit, e cila përcillet me interes të madh vendas dhe ndërkombëtar.

