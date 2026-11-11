G7 riafirmon mbështetjen për “sovranitetin dhe integritetin territorial” të Ukrainës
Ministrat e Jashtëm të grupit G7 riafirmuan të mërkurën mbështetjen e tyre për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, transmeton Anadolu.
“Ne riafirmuam mbështetjen tonë të palëkundur për Ukrainën dhe popullin e saj të guximshëm ndërsa mbrojnë integritetin e tyre territorial, sovranitetin, lirinë dhe pavarësinë,” thanë ministrat në një deklaratë të përbashkët pas një takimi në Paris më 9-10 nëntor.
Deklarata vjen ndërsa delegacione nga Rusia, Ukraina, SHBA-ja dhe vendet evropiane mblidhen në Abu Dhabi për një raund të ri bisedimesh për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë që po i afrohet pesë viteve.
Ministrat dënuan gjithashtu ndërprerjen e trafikut detar nga Irani përmes Ngushticës së Hormuzit, duke thënë se kjo ka ndikuar “tregtinë ndërkombëtare, sigurinë e energjisë dhe ekonominë globale”.
Ata i bënë thirrje Teheranit që të “ndalojë sulmet e tij të vazhdueshme kundër anijeve civile në Ngushticën e Hormuzit”.
Ministrat riafirmuan angazhimin e tyre për “të drejtën e kalimit të sigurt dhe të lirë” përmes ngushticës dhe kundërshtuan çdo taksë, tarifë ose kufizim në tranzitin detar.
Ata gjithashtu i kërkuan Iranit të rifillojë bashkëpunimin e plotë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të rivendosur transparencën mbi programin e tij bërthamor.
G7 shprehu solidaritetin me Arabinë Saudite dhe Jemenin mbi sulmet e vazhdueshme të Huthi-ve, duke përfshirë sulmet që synojnë civilët dhe infrastrukturën civile.
Ministrat u bënë thirrje Huthi-ve që të ndalojnë menjëherë veprimet dhe kërcënimet ushtarake dhe u kërkuan të gjithë aktorëve, përfshirë Iranin, t’i japin fund mbështetjes për grupin.
Lidhur me Ukrainën, ministrat bënë thirrje për një “armëpushim të plotë, gjithëpërfshirës dhe reciprok”, duke thënë se ndalimi i ndërsjellë i sulmeve në infrastrukturën energjetike dhe në Detin e Zi do të jetë një hap i parë i rëndësishëm drejt paqes së qëndrueshme.
Ata u zotuan gjithashtu të forcojnë mbështetjen ushtarake dhe financiare për Kievin, duke përfshirë aftësitë e mbrojtjes ajrore dhe ndihmën për të ndihmuar vendin gjatë dimrit.
Deklarata theksoi se vendet evropiane duhet të përfshihen në negociatat për sigurinë e ardhshme të kontinentit.