G7-a kërkon ndalimin e sulmeve ndaj civilëve dhe mbrojtjen e infrastrukturës civile në konfliktin me Iranin
Ministrat e Jashtëm të vendeve të G7-ës bënë thirrje të premten për një ndalim të menjëhershëm të sulmeve ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile, në mes të konfliktit të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme që përfshin Iranin, transmeton Anadolu.
“Nuk mund të ketë asnjë justifikim për shënjestrimin e qëllimshëm të civilëve në situata konflikti të armatosur, si dhe për sulmet ndaj objekteve diplomatike”, thanë ministrat në një deklaratë të përbashkët pas takimit në Francë.
Deklarata, duke theksuar nevojën për të kufizuar ndikimin më të gjerë të konfliktit, u publikua nga anëtarët e G7-ës: Kanada, Francë, Gjermani, Itali, Japoni, Mbretëri e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian.
“Ne theksuam rëndësinë e minimizimit të ndikimit të konfliktit mbi partnerët rajonalë dhe popullsinë civile, infrastrukturën kritike — si dhe nevojën për të koordinuar përpjekjet për ndihmë humanitare”, thuhet në deklaratë.
Ata paralajmëruan gjithashtu për pasoja ekonomike globale, duke vënë në dukje ndërprerjet në furnizimin me energji, plehra kimike dhe zinxhirët tregtarë të furnizimit.
Në deklaratë u theksua rëndësia e bashkëpunimit për të zbutur “goditjet ekonomike globale” që prekin qytetarët në mbarë botën.
G7-a bëri gjithashtu thirrje për rivendosjen e sigurisë detare në rrugën kyç të tranzitit global, Ngushticën e Hormuzit.
“Ritheksuam domosdoshmërinë absolute për të rivendosur në mënyrë të përhershme lirinë e sigurt dhe pa tarifa të lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, në përputhje me Rezolutën 2817 të Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe me të drejtën ndërkombëtare të deteve”, përfundon deklarata.