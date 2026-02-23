Fyerjet ndaj shqiptarëve, FFM e dënon Vardarin me një ndeshje pa publik
Federata e futbollit të Maqedonisë së Veriut ka mbajtur një mbledhje të jashtëzakonshme të Komisioni Disiplinor, ku ka marrë vendim për thirjet anti shqiptare që u bënë gjatë ndeshjes Vardari – Bashkimi në kuadër të xhiros së 19-të në Ligën e Parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Sipas njoftimit të bërë nga vet federata, këta të fundit kanë dënuar skuadrën e Vardarit me një ndeshje pa publik dhe gjobë prej 5 mijë eurove për shkak të organizimit të dobët të sfidës dhe thirrjeve fyese në baza nacionale të tifozëve të tyre.