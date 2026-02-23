Fyerjet ndaj shqiptarëve, FFM e dënon Vardarin me një ndeshje pa publik

Fyerjet ndaj shqiptarëve, FFM e dënon Vardarin me një ndeshje pa publik

Federata e futbollit të Maqedonisë së Veriut ka mbajtur një mbledhje të jashtëzakonshme të Komisioni Disiplinor, ku ka marrë vendim për thirjet anti shqiptare që u bënë gjatë ndeshjes Vardari – Bashkimi në kuadër të xhiros së 19-të në Ligën e Parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Sipas njoftimit të bërë nga vet federata, këta të fundit kanë dënuar skuadrën e Vardarit me një ndeshje pa publik dhe gjobë prej 5 mijë eurove për shkak të organizimit të dobët të sfidës dhe thirrjeve fyese në baza nacionale të tifozëve të tyre.

MARKETING

Të ngjajshme

Në Spanjë e bëjnë të kryer: Diego Simeone largohet nga Atletico për Interin

Në Spanjë e bëjnë të kryer: Diego Simeone largohet nga Atletico për Interin

Konfirmohet: Loftus-Cheek humb Botërorin pas lëndimit të tmerrshëm me Parmën

Konfirmohet: Loftus-Cheek humb Botërorin pas lëndimit të tmerrshëm me Parmën

Milano-Cortina 2026/SHBA në parajsë, medalje e artë, 46 vjet pas ‘mrekullisë në akull’

Milano-Cortina 2026/SHBA në parajsë, medalje e artë, 46 vjet pas ‘mrekullisë në akull’

Dorëzohet Milani pas 24 javësh, Parma i bën surprizën e hidhur kuqezinjëve duke i mundur në “San Siro”

Dorëzohet Milani pas 24 javësh, Parma i bën surprizën e hidhur kuqezinjëve duke i mundur në “San Siro”

Arbin Zejnullai i jep fitoren Shkëndijës ndaj Sileksit në Kratovë

Arbin Zejnullai i jep fitoren Shkëndijës ndaj Sileksit në Kratovë

Manchester City shfrytëzon gabimet e Arsenalit, i afrohet në vetëm dy pikë

Manchester City shfrytëzon gabimet e Arsenalit, i afrohet në vetëm dy pikë