Futsall Shkupi humb ndeshjen e parë në Çampions

Futsall Shkupi e ka nisur me humbje turneun e Ligës së Kampionëve. Bardhekaltërit u mundën në ndeshjen e parë nga skuadra e Luksemburgut, Diferderanxh me rezultat 9:2. Pjesa e parë u mbyll me avantazh të madh 7:1 për skuadrën nga Luksemburgu, ndërsa edhe në pjesën e dytë, Shkupi nuk arriti të ndryshojë diçka në lojë, duke e mbyllur kështu ndeshjen me humbje. Shkupi dy sfidat tjera do ti luajnë me 27 dhe 29 tetor Luçenecit dhe Krudimit.