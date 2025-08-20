Futbollisti i Ludogorets, Deroy Duarte: Shkëndija është kampione dhe një skuadër mjaft e mirë, do jetë e vështirë

Futbollisti i Ludogorets, Deroy Duarte: Shkëndija është kampione dhe një skuadër mjaft e mirë, do jetë e vështirë

Mesfushori i Ludogorets, Deroy Duarte, po e merr shumë seriozisht ndeshjen kundër Shkendisë, duke e përshkruar ekipin shqiptar si mjaft të mirë.

Sipas Duarte, Shkendija ka një përzierje të mirë lojtarësh të rinj dhe me përvojë, dhe në pozicionet sulmuese ekipi është i shpejtë dhe krijues.

“Para së gjithash, ata ishin kampionë sezonin e kaluar, kjo thotë shumë për ta. Ata kanë një përzierje të mirë lojtarësh të rinj dhe me përvojë, ata gjithashtu kanë personalitete. Ata janë krijues. Një ekip mjaft i mirë me një mentalitet mjaft të mirë. Ata janë mjaft të shpejtë, do të jetë një ndeshje shumë e vështirë sipas mendimit tonë”, tha Duarte për Shkendijën në konferencë për shtyp.

“Përvoja është shumë e vlefshme, por nuk është asgjë nëse nuk i tregojmë cilësitë tona në fushë”, vazhdoi mesfushori para ndeshjeve play-off të Ligës së Evropës.

“Ne jemi futbollistë, e dimë që ky është futbolli. Ndonjëherë humbet, por duhet të mësosh. E dimë që duhet të përmirësohemi, e bëmë pikërisht këtë dhe do të përpiqemi ta tregojmë nesër”, përfundoi Duarte.

MARKETING

Të ngjajshme

Shkëndija nesër përballë Ludogoretsit, flasin Jeton Beqiri dhe Reshat Ramadani

Shkëndija nesër përballë Ludogoretsit, flasin Jeton Beqiri dhe Reshat Ramadani

Lulzim Ismaili sonte në Australi përballet me Nikita Tszu

Lulzim Ismaili sonte në Australi përballet me Nikita Tszu

Shkëndija nesër luan duelin e parë ndaj Ludogoretsit

Shkëndija nesër luan duelin e parë ndaj Ludogoretsit

ZYRTARE/ Të gjithë të kënaqur, Asani largohet nga Korea dhe vendoset nën dispozicionin e klubit legjendar

ZYRTARE/ Të gjithë të kënaqur, Asani largohet nga Korea dhe vendoset nën dispozicionin e klubit legjendar

Interi i bashkohet garës për të nënshkruar me Adrien Rabiot

Interi i bashkohet garës për të nënshkruar me Adrien Rabiot

“Askush nuk i premtoi kurrë se do ta shisnim këtë verë”, Newcastle i përgjigjet akuzave të Isak

“Askush nuk i premtoi kurrë se do ta shisnim këtë verë”, Newcastle i përgjigjet akuzave të Isak