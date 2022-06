Futboll i bukur, dominim, por sa frikë në fund! Kosova mposht Irlandën e Veriut

Pjesa e parë fantastike për Kosovën, dominim i djemve të Alai Giresse, por sa frikë dhe panik në minutat e fundit. Vedat Muriqi realizoi një dygolësh, të parin nga pika e penalltisë, teksa Zymer Bytyqi realizoi një gol fantastik, që i dha Kosovës avantazhin e dyfishtë në pjesën e parë.

Ishullorët shënuan dy herë me kokë me anë të Shayne Lavery dhe Daniel Ballard. Në fund festuan lojtarët dardanë, që e donin me çdo kusht këtë sukses në 4-vjetorin e vdekjes së Fadil Vokrrit, legjendës së futbollit dardan.