Fushata kundër ChatGPT merr vrull pas marrëveshjes ushtarake OpenAI-Pentagon
Një fushatë online që i nxit përdoruesit të largohen nga ChatGPT e OpenAI po fiton vrull pas një përplasjeje të profilit të lartë midis kompanisë së Inteligjencës Artificiale Anthropic dhe Departamentit të Luftës të SHBA-së.
E njohur si “ QuitGPT ”, lëvizja pretendon se më shumë se 1.5 milion njerëz kanë ndërmarrë veprime, qoftë duke anuluar abonimet, duke ndarë mesazhe bojkoti në rrjete sociale, ose duke u regjistruar nëpërmjet quitgpt.org.
Rritja e numrit të përdoruesve vjen pas raportimeve se OpenAI i Sam Altman arriti një marrëveshje për të vendosur modelet e saj brenda rrjeteve të klasifikuara ushtarake amerikane.
Çfarë e shkaktoi reagimin negativ?
Javën e kaluar, drejtori ekzekutiv i Anthropic, Dario Amodei, tha se “nuk mund ta pranojë me ndërgjegje të pastër kërkesën e Pentagonit” për akses të pakufizuar në sistemet e Inteligjencës Artificiale të kompanisë.
“Në një grup të ngushtë rastesh, ne besojmë se Al mund të minojë, në vend që të mbrojë, vlerat demokratike”, tha Amodei.
“Disa përdorime janë gjithashtu thjesht jashtë kufijve të asaj që teknologjia e sotme mund të bëjë në mënyrë të sigurt dhe të besueshme”, shtoi ai.
Kompania thuhet se u përball me një afat nga Departamenti i Luftës për të liruar barrierat mbrojtëse etike ose rrezikonte të humbiste një kontratë prej 167 milionë euro të dhënë korrikun e kaluar për “aftësi prototipi të Al kufitare që përparojnë sigurinë kombëtare të SHBA-së”.
Disa orë pasi negociatat midis Anthropic dhe qeverisë amerikane dështuan, Altman njoftoi se OpenAI kishte arritur marrëveshjen e vet me Pentagonin.
Altman tha se kompania e tij do të “vendoste modelet në rrjetin e tyre të klasifikuar”.
“Në të gjitha ndërveprimet tona, DoW tregoi një respekt të thellë për sigurinë dhe një dëshirë për t’u bashkuar për të arritur rezultatin më të mirë të mundshëm”, deklaroi shefi i OpenAl.
Njoftimi erdhi menjëherë pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se do t’u jepte udhëzime agjencive federale që “TË NDËRPREJNË MENJËHERË” përdorimin e teknologjisë së Anthropic.