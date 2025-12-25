Fury gati të dalë nga pensioni dhe të ndeshet me Joshuan, por vetëm me një kusht
Tyson Fury është gati të hyjë në ring me Anthony Joshuan vitin e ardhshëm, por ndeshja që tifozët e boksit kanë pritur për gati një dekadë do të ndodhë vetëm me një kusht, por vendimtar. Siç e ka konfirmuar promotori i tij, gjithçka varet nga një ofertë financiare.
Ky spektakël i peshave të rënda është organizuar prej vitesh, gjatë të cilit të dy boksierët mbajtën tituj botërorë. Fury u bë kampion i unifikuar me një fitore ndaj Wladimir Klitschko, pas së cilës u tërhoq për disa vite. Ai u rikthye me stil, mori rripin e WBC nga Deontay Wilder dhe e mbrojti atë në një ndeshje epike, vetëm për t’ia dorëzuar përfundimisht Oleksandr Usyk.
Ishte Usyk ai që e rrëzoi nga froni Joshuan në vitin 2021, dhe as Fury dhe as Joshua nuk arritën ta ndryshonin rezultatin në revanshet e tyre kundër mjeshtrit ukrainas.
Fury është pensionuar zyrtarisht që nga janari i vitit 2025, ndërsa Joshua kishte qenë jashtë ringut që nga një nokaut i rëndë kundër Daniel Dubois në shtator të vitit 2024, deri fundjavën e kaluar kur ai e mposhti Jake Paulin në një ndeshje të pabarabartë.
Çmimi luan një rol vendimtar
Duke folur për Sky Sports, promotori i Furyt, Frank Warren, pranoi se “Mbreti Cigan” është i interesuar për meçin, por me një kusht.
“Ajo që do ta motivojë Tysonin është aspekti financiar. Unë besoj se ai mund ta mposhtë ‘AJ’, vetë Tyson dhe i gjithë ekipi i tij e besojnë këtë. Gjithçka varet nga vlera e ndeshjes. Është një ndeshje e madhe dhe vlen shumë para. Tyson ka çmimin e tij”, ka thënë Warren.
Në të njëjtën intervistë, Warren shtoi se ka shumë të ngjarë që ndeshja të zhvillohet në Arabinë Saudite si pjesë e Sezonit të Riadit.
“Paratë do të diktojnë se ku do të zhvillohet ndeshja, është kaq e thjesht. Ata do të shkojnë aty ku janë paratë, janë luftëtarë profesionistë, hyjnë në ring dhe pranojnë grushte për para”, përfundoi promotori i Furyt.