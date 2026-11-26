Fundoset një anije që transportonte 7,000 ton naftë në brigjet e Ibizës, një viktimë
Një marinar vdiq në orët e para të së enjtes pasi një anije që transportonte rreth 7,000 ton naftë u fundos në brigjet e Ibizës, sipas shërbimeve të emergjencës në Ishujt Balearik.
Anija u fundos midis 25 dhe 30 miljeve detare në veri të ishullit. 16 anëtarët e tjerë të ekuipazhit i mbijetuan fundosjes, gjë që bëri që të aktivizoheshin protokollet e emergjencës për shkak të rrezikut të derdhjes së karburantit.
Drejtori i përgjithshëm i qeverisë Balearik për Emergjencat dhe Brendshme, Pablo Garriz, u tha gazetarëve se alarmi u mor rreth orës 1:20 të mëngjesit nga kapiteni i portit të Ibizës.
Ai tha se anija kishte pësuar një çarje që përfundimisht shkaktoi fundosjen e saj. Aksidenti nxiti një reagim nga shërbimi i shpëtimit detar të Spanjës nga deti dhe ajri, me mbështetjen e disa anijeve në zonë.
Nga 17 anëtarët e ekuipazhit të shpëtuar, gjashtë u dërguan në aeroportin e Ibizës dhe një tjetër u dërgua direkt në Spitalin Can Misses, ku më vonë u shpall i vdekur.
Shqetësimi kryesor i autoriteteve tani janë pasojat e mundshme mjedisore të fundosjes, duke pasur parasysh sasinë e karburantit që mbante anija, e quajtur Med Emre.
“Ne po monitorojmë pasojat e mundshme mjedisore që mund të ketë ky aksident”, tha Garriz.
Mbytja çoi në aktivizimin e Planit Kombëtar të Ndotjes Detare në nivelin 2, ndërsa qeveria Baleare aktivizoi Planin Territorial të Mbrojtjes Civile të Ishujve Baleare (PLATERBAL) në nivelin 0.
Shkalla e plotë e çdo ndikimi mjedisor nuk dihet ende dhe autoritetet po vlerësojnë nëse do të nevojiten masa shtesë.
“Tani për tani po presim vlerësimet që po bëhen dhe për evolucionin e mundshëm të këtij episodi”, tha Garriz.