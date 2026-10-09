Fundjavë e zgjatur, e hëna ditë jo pune për të gjithë qytetarët

Fundjavë e zgjatur, e hëna ditë jo pune për të gjithë qytetarët

Qytetarët këtë fundjavë do të kenë një ditë më shumë pushimi. E hëna (12 tetor) do të jetë ditë jo pune, pasi do të festohet 11 Tetori – Dita e kryengritjes popullore.

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Deri në fund të tetorit, do të ketë një ditë tjetër pushimi për të gjithë qytetarët – 23 tetori, Dita e Luftës Revolucionare Maqedonase, e cila këtë vit bie të premten.

Ndryshe, Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut ka paralajmëruar se do të propozojë ndryshime ligjore, me të cilat parashihen që të shkurtohen ditët e festave, ndërsa kundër këtij propozimi kanë dalë disa parti politike në vend.

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