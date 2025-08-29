Fundjava me mot jostabil, shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima
Sipas njoftimit nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike (DPHM), nga pasditja e së shtunës, gjatë natës dhe në mëngjesin e së dielës pritet mot i paqëndrueshëm dhe me vranësira të ndryshueshme.
Do të ketë reshje të rrëmbyeshme lokale të shoqëruara me bubullima, ndërsa në disa zona proceset pritet të jenë më intensive, duke marrë formën e stuhive. Reshjet mund të arrijnë mbi 20 litra për metër katror në një kohë të shkurtër, të shoqëruara me erë të fortë që mund të kalojë shpejtësinë prej 60 km/h dhe breshër të izoluar.
Në Shkup, moti do të përkeqësohet nga fundi i ditës së shtunë dhe gjatë natës, me reshje të rrëmbyeshme, bubullima dhe erë të fortë. Në pjesë të luginës, pritet që reshjet të shfaqen në formën e një stuhie intensive.