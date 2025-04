Fundi i një epoke – Thomas Muller njofton largimin nga Bayern Munichu

Fituesi i Kupës së Botës, dy herë fitues i tripletës, krijues i paraqitjeve rekord, Thomas Muller dhe FC Bayern Munich kanë vendosur së bashku t’i japin fund këtë verë një karriere unike që përfshin 25 vjet dhe 33 trofe.

Muller i lindur në Bavari iu bashkua akademisë së FC Bayern në moshën 10-vjeçare në verën e vitit 2000, iu nënshtrua një zhvillimi të pashembullt, bëri histori me klubin, fitoi gjithçka që kishte për të fituar dhe është mban rekordin e paraqitjeve për klubin me gjithsej 743 ndeshje konkurruese.

Kampionët gjermanë do të nderojnë karrierën madhështore të Mullerit, pasi janë marrë vesh të luajë ndeshjet e tij të fundit për Bayernin në Kupën e Botës për Klube, e cila zhvillohet në SHBA nga 15 qershori deri më 13 korrik.

“Është e qartë se sot nuk është si asnjë ditë tjetër për mua. 25 vitet e mia si lojtar i FC Bayern Munich do të përfundojnë gjatë verës. Ka qenë një udhëtim i jashtëzakonshëm, i formuar nga përvoja unike, takime të shkëlqyera dhe triumfe të paharrueshm”, ka thënë fillimisht Muller.

“Ndjej mirënjohje dhe gëzim të pamasë dhe gëzim të jashtëzakonshëm dhe gëzim që e bëra këtë klub të veçantë me lidhjen time me klubin tim të veçantë. Tifozët fantastikë do të mbeten gjithmonë atë që dua si lamtumirë: titujt që mund t’i festojmë së bashku, dhe momentet që do t’i kujtojmë me dashuri për një kohë të gjatë, do të japim gjithçka për të sjellë përsëri titullin e ligës në Mynih dhe për të arritur finalen e Ligës së Kampionëve”, përfundoi gjermani.

“Thomas Muller është përkufizimi i një karriere përrallash bavareze; ai u rrit në Bavari dhe me Bayern. Nga Ammersee në Allianz Arena, deri në Azi dhe Amerikë. Askush nuk ka fituar më shumë ti”, ka thënë Presidenti Herbert Hainer.

Ndryshe, Muller bëri debutimin e tij profesional për Bayernin më 15 gusht 2008 në një barazim 2-2 kundër Hamburger SV. Që atëherë ai ka fituar 12 tituj të Bundesligës, Kupën gjashtë herë, Ligën e Kampionëve dy herë, Kupën e Botës për Klube dy herë, Superkupën e Evropës dy herë dhe Superkupën e Gjermanisë tetë herë.

Në shtator, sulmuesi kaloi ikonën Sepp Maier, si rekordi i paraqitjeve të klubit dhe aktualisht është në 743 paraqitje konkurruese, në të cilat ai ka regjistruar 247 gola dhe 273 asistime. Ai shënoi 45 gola në 131 ndeshje për kombëtaren gjermane nga viti 2010 deri në vitin 2024, duke fituar Kupën e Botës 2014 në Brazil.

Ai fitoi Këpucën e Artë si golashënuesi më i mirë i përbashkët në debutimin e tij në Kupën e Botës në vitin 2010 dhe gjithashtu mori pjesë në turnetë në 2018 dhe 2022, si dhe në Kampionatin Evropian në 2012, 2016, 2021 dhe 2024.

