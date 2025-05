Ftesa e prokurorisë, Arsovska dorëzon dëshmi për zhdukjen e një dokumenti

Kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska është përgjigjur pozitivisht ftesës së Prokurorisë Publike për dorëzimin e dëshmive në bazë të të cilave ajo e akuzon Ganiun për ndërtimet pa leje që supozohet të jenë ndërtuar në Çair.

E para e qytetit tha se në Prokurori dorëzoi dokumente për një lëndë, kurse të tjerat, 150 lëndë pritet t’i dorëzojë në fillim të javës tjetër.

Arsovska njoftoi se Visar Ganiu është personi që një herë ka dorëzuar dokument në Agjencinë e Kadastrës dhe brenda 24 orëve pas denoncimit të saj, po Visar Ganiu ka kërkuar dhe Kadastra i ka mundësuar që lënda në fjalë të fshihet.

DANELLA ARSOVSKA, KRYETARE E QYTETIT TË SHKUPIT

“Pa kaluar 24 orë një lëndë si kjo për të cilën e dijnë të gjithë qytetarët dhe flitet për të dhe për të cilin jemi të bindur dhe kemi fakte se është regjistruar si falsifikat dhe përbën padi penale, kadastra e ka fshirë. Fletëpronësia e cila ishte legalizuar dhe regjistruar duke shkelur ligjin më nuk ekziston në agjencinë e kadastrës, fatmirësisht ne i kemi dokumentet”.

Foli edhe për kërcënimet dhe sigurinë dhe familjes së sajë.

DANELLA ARSOVSKA, KRYETARE E QYTETIT TË SHKUPIT

“Do të më ndihmojnë në atë moment kur Izet Mexhiti dhe Visar Ganiu së bashku me Ejupin të jenë në burg. Kur t’i sigurojnë dëshmitë kurse unë do tua dorëzojë të gjitha dëshmitë për të gjitha lëndët, sepse ata këtë e bëjnë në kundërshtim me ligjin dhe shumë mirë e dijnë dhe janë të informuar se e bëjnë kundërligjshëm. Për këtë janë edhe të informuar”.

Ndonëse i dorëzoi dokuemtet dhe dëshmitë, kryetarja e Shkupit, nuk pret që Prokuroria Publike të veprojë dhe ishte pesimiste. Kujtojmë, Danella Arsovska serinë e akuzave e filloi dy javë më parë, kur doli në Çair duke denoncuar ndërtimet pa leje që sipas Arsovskës e ka lejuar Visar Ganiu. Ky i fundit, ka thënë se Arsovskën do ta padisë sepse e ka ofenduar dhe nënçmuar duke i thënë kriminel./SHENJA/

