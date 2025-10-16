FSK-ja hyn gabimisht në veri
FSK del me sqarim për hyrjen në veri: Pjesëtarët tanë ngatërruan drejtimin e lëvizjes, ishin nisur nga Istogu
Forca e Sigurisë së Kosovës ka dalë me sqarim lidhur me hyrjen e disa kamionëve në Mitrovicën e Veriut.
“Forca e Sigurisë së Kosovës njofton publikun që sot me datë 16.10.2025 në ora 10:30, gjatë lëvizjes së konvojit të FSK-së nga Istogu për në kazermën e FSK-së në Mitrovicë, pjesëtarët e FSK-së me automjete e kanë ngatërruar drejtimin e lëvizjes”, thuhet në njoftimin e FSK-së:
Edhe zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e veriut, Veton Elshani për portalin rtv21.tv konfirmoi se ata kishin hyrë gabimisht.
FSK-ja hyn gabimisht në veri
Automjete të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) kanë hyrë sot gabimisht në Mitrovicë të Veriut.
Kështu ka konfirmuar për portalin rtv21.tv ditur zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e veriut, Veton Elshani
Sipas tij automjetet e FSK-së kanë kaluar nëpër një pikë karburanti, e më pastaj janë kthyer mbrapa, kur kanë kuptuar se janë futur gabimisht.
“Diku para orës 11.00 në afërsi të stacionit Policor në Mitrovica Veri janë parkuar disa automjete të FSK-së. Kur atyre iu është afruar Policia, të njëjtit kanë thënë se e kanë ngatërruar rrugën. Policia i ka përcjell nga ai vend deri te Kërshi i Dudës”, tha ai.
Lidhur me rastin ka folur dëshmitarë për Kossev.
“Në fillim nuk i pamë se çfarë lloj automjetesh ishin, menduam se ishin automjete të KFOR-it, por shumë shpejt pamë logon e FSK-së dhe automjetet në trafik filluan të binin boritë”, kanë thënë ata