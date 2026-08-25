FSHS: Nga nesër, ilaçi Myfortic për pacientët me organe të transplantuar do të jetë falas
Pacientët me organe të transplantuar nga nesër, 26 gusht, do të mund ta marrin ilaçin Myfortic (mycophenolic acid) prej 180 mg dhe 360 mg pa pagesë shtesë nga barnatoret kontraktuese të Fondit për Sigurim Shëndetësor.
„Ajo që Fondi e paralajmëroi si zgjidhje për mbrojtjen e kësaj kategorie specifike pacientësh, tani është realizuar plotësisht. Janë përfunduar të gjitha procedurat e nevojshme, Bordi Drejtues ka dhënë pëlqimin e nevojshëm, janë bërë ndryshimet në Kodifikimin e barnave, ndërsa barnatoret kontraktuese janë njoftuar për mënyrën e re të lëshimit. Me këtë, nga nesër pacientët nuk do të paguajnë më 615 denarë për Myfortic prej 180 mg dhe 1.439 denarë për Myfortic prej 360 mg“, njoftuan nga FSHS.
Nga aty sqarojnë se bëhet fjalë për terapi me rëndësi të veçantë për pacientët me organe të transplantuar, e cila përdoret afatgjatë dhe për të cilën disponueshmëria e vazhdueshme është me rëndësi të jashtëzakonshme.
„Fondi reagoi pasi u informua se ilaçet alternative pa pagesë në atë moment nuk ishin të disponueshme në tregun vendor për arsye prodhimi‑teknike. Në vend që barra financiare e kësaj gjendjeje të binte mbi pacientët, u sigurua zgjidhje me të cilën ilaçi origjinal Myfortic ofrohet pa pagesë shtesë. Me iniciativë të drejtorit të Fondit, Zlatko Perinski, kjo çështje u vendos mes prioriteteve, dhe në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe shërbimet profesionale të Fondit, zgjidhja është zbatuar plotësisht dhe tashmë mund të aplikohet në barnatore“, thuhet në komunikatë.
Përfitimi është i dyfishtë, thonë nga FSHS: pacientët marrin terapi të vazhdueshme pa kosto shtesë, ndërsa njëkohësisht ruhet efekti i uljes së mëparshme të çmimit të ilaçit.
Çmimi i Myfortic prej 180 mg është ulur për 291 denarë, ndërsa i Myfortic prej 360 mg për 2.012 denarë. Falë çmimeve të ulura, kursimi i projektuar për Fondin vetëm për gjysmën e dytë të vitit 2026 arrin rreth një milion denarë.