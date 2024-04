Fronti Evropian zgjedh Ziajdin Selën për kryetar të Kuvendit

Fronti Europian ka mbajtur seancë simuluese konstitutive të Kuvendit nga zgjedhjet e 8 majit. Me seancën ka udhëhequr kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti. Fillimisht u konfirmuan deputetët, ndërsa më pas u zgjodh edhe kryetarin i Kuvendit, shkruan SHENJA.

Me 120 vota nga të pranishmit votuan që Zijadin Sela të jetë kryetari i Kuvendit.

Pas zgjedhjes së Ziajdin Selës, u kalua në pikën e radhës ato të ndryshimeve kushtetuese.

U kërkua që të ndryshohet kushtetuta dhe të shtohen edhe populli Bullgar.

Po ashtu u kërkua që edhe presidenti të votohet në Kuvend me 2/3 e votave.

