Fronti Europian – Zona zgjedhore 3: Baki së bashku me Llogën dhe Murat vizituan komunën e Berovës dhe Vinicës

Bartësi i njësisë zgjedhore 3 nga Fronti Europian, Prof. Dr. Sylejman Baki, sot së bashku me ministrin e Drejtësisë, Krenar Loga, dhe kandidatin për deputet nga zona 6 zgjedhore, Salih Murat, kanë realizuar takime me qytetarët e Komunës së Berovës dhe banorët e Vinicës, ku në këto bashkëbisedime u dëgjuan problemet me të cilat ballafaqohen banorët e kësaj ane.

MARKETING