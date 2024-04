Fronti Europian: Skender Rexhepi – Zejdi realizon takim me qytetarët e Studeniçanit

“Sot kishim nderin dhe përgjegjësinë që bashkë me bartësin e listës nga Fronti Europian, Blerim Bexheti të takojmë strukturat e Lëvizjes POPULLI nga dega e Studeniçanit.

Bashkarisht u morrëm vesh që angazhimi i të gjithëve do të jetë i jashtëzakonshëm që komuna e Studeniçanit të arrijë fitore absolute me dallim më të nga të gjitha komunat tjera në vend.

Na priftë e mbara”, ka shkruar kryetari i Lëvizjes Populli, Skender Rexhepi – Zejdi.



MARKETING