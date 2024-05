Fronti Europian| Skender Rexhepi – Zejdi përfundon fushatën zgjedhore me tubim në Çair

“Kënaqësi e veçantë që të përmbyllim fushatën zgjedhore bashkë me përkrahësit e Lëvizjes POPULLI nga Çairi, duke dëshmuar që nuk kemi të ndalur deri në fitoren e madhe të 8 majit.

Fronti Europian me popullin, e ata me nacionalistët maqedonas.

Na priftë e mbara”, ka shkruar kryetari i Lëvizjes Populli, Skender Rexhepi – Zejdi.

