“Fronti Europian” ndryshon datën, tubimin në Tetovë do ta mbajë më 5 maj

Zëdhënësi i Shtabit zgjedhor të Frontit Europian, Arbër Ademi në një deklaratë për media ka theksuar se Tubimi përmbyllës për Zgjedhjet parlamentare i Frontit Europian do të mbahet me 05 Maj, 2024 në “sheshin Iliria” në Tetovë me fillim në ora 20:00.

Në vazhdim deklarata e zëdhënësit të Shtabit qendror të Frontit Europian, Arbër Ademi.

https://fb.watch/rPx-v9Wy3H/

