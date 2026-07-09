Frikë nga kaosi në kufij: Nëntë vende të BE-së kërkojnë lehtësime urgjente për sistemin e ri
Nëntë shtete anëtare të Bashkimit Evropian i kanë kërkuar Brukselit të zgjerojë fleksibilitetin e Sistemit të ri të Hyrje-Daljes, duke argumentuar se blloku ende nuk është i gatshëm të heqë gradualisht masat aktuale mbrojtëse gjatë sezonit veror.
Në një letër të përbashkët të datës 7 korrik, Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal dhe Switzerland i kërkuan komisionerit evropian për Punët e Brendshme, Magnus Brunner, që të lejojë vazhdimin e mekanizmave fleksibël edhe pas afatit të paraparë.
Sipas raportimit të portalit Politico, vendet vlerësojnë se muajt e parë të funksionimit të sistemit kanë zbuluar vështirësi të konsiderueshme që nuk mund të neglizhohen. Ato riafirmuan mbështetjen për sistemin e ri, por kërkuan që shtetet anëtare të mund të vazhdojnë përdorimin e mekanizmit emergjent edhe pas 6 shtatorit 2026, kur ai parashihet të skadojë.
Ky mekanizëm u mundëson autoriteteve kufitare që, në raste të jashtëzakonshme, të pezullojnë përkohësisht marrjen e shenjave të gishtërinjve dhe skanimin e fytyrës së udhëtarëve, me qëllim shmangien e radhëve të gjata dhe lehtësimin e qarkullimit në kufi, duke ruajtur njëkohësisht regjistrimin e hyrjeve dhe daljeve nga zona Schengen Area.
Kërkesa vjen pasi aeroporte, kompani ajrore dhe operatorë të trageteve kanë paralajmëruar se sistemi i ri po shkakton pritje të gjata dhe probleme operative gjatë sezonit veror të udhëtimeve. Grupet e industrisë vlerësojnë se problemet teknike dhe operative me shumë gjasë nuk do të zgjidhen deri në fillim të muajit shtator.
Deri më tani, European Commission nuk ka sinjalizuar se planifikon të zgjasë fleksibilitetet aktuale pas 6 shtatorit ose të pezullojë mekanizmin në një shkallë më të gjerë.