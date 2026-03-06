Frika nga Real Madridi, AC Milani i nis negociatat për Max Allegrin
AC Milan po përgatitet t’i ofrojë trajnerit Massimiliano Allegri një kontratë të re deri në vitin 2028, pasi drejtuesit e klubit e shohin teknikun italian si figurë kyçe të projektit të tyre.
Sipas raportimit të “La Gazzetta dello Sport”, kualifikimi i mundshëm i Milanit në Ligën e Kampionëve për sezonin 2026/27 i ka shtyrë drejtuesit e klubit të përgatisin një ofertë për zgjatjen e kontratës së trajnerit.
Raporti thekson se Allegri mbetet pjesë thelbësore e projektit të klubit, ndaj Milani synon t’i ofrojë një zgjatje njëvjeçare të kontratës deri në qershor të vitit 2028, me opsion për edhe një sezon tjetër.
Kualifikimi në Ligën e Kampionëve do t’i mundësonte gjithashtu klubit që t’i rrisë pagën trajnerit italian nga 5 milionë euro në sezon që fiton aktualisht, në 6 milionë euro në vit.
Megjithatë, raportime të mëhershme në Itali kishin vënë në pikëpyetje të ardhmen e Allegrit në “San Siro” përtej kësaj vere. Sipas “Corriere dello Sport”, Real Madrid e sheh Allegrin si një kandidat të mundshëm për stolin e tyre në sezonin 2026/27.
I pyetur për këto raportime në një konferencë për shtyp, Allegri theksoi se marrëdhënia e tij me klubin mbetet shumë e mirë.
“Ka një harmoni të plotë me klubin sa i përket zërave që dolën këtë javë”.
“Sigurisht, në çdo diskutim mund të ketë pikëpamje të ndryshme. Është e rëndësishme që të gjithë të punojnë për të mirën e Milanit. Jam shumë i lumtur që jam rikthyer te Milani pas 15 vitesh dhe që kam filluar të punoj me një grup të mrekullueshëm lojtarësh”.
“Klubi po planifikon dhe po ndërton të ardhmen e Milanit. Për ta bërë këtë duhet të arrijmë rezultatin më të rëndësishëm. Në mars jemi në një pozicion mjaft të mirë. Tani duhet të shohim nëse jemi mjaftueshëm të mirë për të qëndruar aty apo për të bërë hapin e fundit. Ka harmoni mes klubit dhe meje”.