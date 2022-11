Frika nga kolapsi energjetik!

Pas intervenimit ushtarak rus në Ukrainë, BE-ja dhe shumë shtete të tjera në botë përballen me situata tejet më të vështira furnizimi me gaz, naftë dhe energji elektrike, që kërcënojnë të shkaktojnë vuajtje këtë dimër, derisa fuqizimi i energjive të renovueshme s’mund të bëhet aq shpejt.

Shkruan: Mersel BILALLI, Gostivar

Vënia e eksplozivit në gaspërçuesit “Rrjedha Veriore” 1 e 2, definitivishti në fund të Detin Balltik i fundosi shpresat e fundit se lufta do përfundojë shpejt dhe se interesat ruse për makroprofit nga shitja e gazit dhe ato europiane nga nevoja për të, me automatizëm, do të jenë favore për Moskën! Paraprakisht, “Société Générale” e kishte analizuar se Gjermania përkundër presionit amerikan, do ta miratonte lëshimin në përdorim të gazsjellësit të ri “Rrjedha Veriore 2”, por edhe njëherë u dëshmua se fuqia e madhe s’bën shumë lutje religjioze. Europa tani mbetet t’i lutet Zotit për një dimër të butë dhe së paku ta ruajë qetësinë seriozisht të sfiduar të qytetarëve të saj.

Objektivisht, kriza energjetike pritej edhe para intervenimit rus në Ukrainë. Kina dhe India kanë një potencial tepër të madh zhvillimor që i tejkalon dukshëm kapacitetet ekzistuese energjetike. Kjo për vite pritej t’i rriste problemet në zinxhirët e furnizimit global dhe, në këtë mënyrë, t’i intensifikonte presionet e forta inflacioniste në botë. Shumë termocentrale në këto dy vende mbetën në rezervat e fundit të thëngjillit. Që para dy vitesh, Ministria e Energjisë e Indisë kishte njoftua se 13 termocentrale kishin mbetur pa rezerva thëngjilli.

Kinezët u detyruan të organizonin një mënyrë të veçantë funksionimi të hekurudhave për të siguruar dërgimin e thëngjillit në termocentralet më të rëndësishme. Rreth 20 provinca kineze ishin përballur me mungesa të energjisë, gjë që kishte bërë që disa fabrika të mbyllen përkohësisht ose t’i reduktojnë orët e tyre të punës.

Situatën e ka ndërlikuar edhe më tepër presioni ekologjik në rritje ndaj qeverive kombëtare për ta përshpejtuar kalimin drejt energjive të rinovueshme. Në Kinë, reduktimet e energjisë elektrike për popullsinë kishin filluar dy vite më parë, ndërsa në Indi termocentralet me vite po luftojnë luftojnë me njëri-tjetrin për thëngjill.

BE-ja ka shumë nevojë për energji të importuar nga vendet e treta. Në dekadat e fundit, produkti kryesor i importuar i energjisë ishin derivatet e naftës, të cilat përbëjnë pothuajse dy të tretat e importeve të energjisë së BE-së. Derivatet e naftës pasohen nga gazi (27%) dhe lëndët djegëse të ngurta fosile (6%). Rusia këtu ishte furnizuesi kryesor i të tre burimeve të energjisë në BE.

Atë që e shkaktoi Çernobili 26 vjet më parë dhe cunami në Fukushimë të Japonisë në vitin 2011, sikur e largoi pakthyeshëm idenë se elektranat bërthamore duhet të jenë e ardhmja në nevojat për energji të botës. Nga ana tjetër, fuqizimi rus me gaz e naftë, sërisht e vë në sfidë Perëndimin dhe botën se në ç’drejtim do të duhet t’i ndërtojnë politikat e tyre energjetike, kur këto produkte do të shndërrohen në gjeopolitikë me përmasa më të mëdha. Intervenimi ushtarak rus në Ukrainë e mbante sigurinë ruse se BE-ja edhe kësaj radhe do t’i mbyllë sytë si vite më parë lidhur me Gjorgjinë dhe Krimenë. Por, ndodhi e papritura. Perëndimi, tani i kthjellur, por edhe nën presionin amerikan, krijoi një unitet që Kremlini as që e kishte ëndërruar, madje jo vetëm duke vënë sanksionet më rigoroze ndaj Rusisë në histori, por edhe duke ndihmuar tejet fuqishëm ushtarakisht Ukrainën.

Taktizimet ruse me gaspërçuesit e detyruan Perëndimin t’i kthejë në lojë centralet bërthamore, madje edhe ato me thëngjill. Tani, energjia bërthamore përdoret nga 32 vende të botës, si rezultat i nevojës së shtuar për energji elektrike, duke përfshirë edhe Kinën, e cila tashmë ka numrin më të madh të reaktorëve. Këtu është edhe India, Polonia dhe Republika Çeke. Por, edhe shumë shtete të tjera që përgatiten ta bëjnë të njëjtën gjë, si Britania e Madhe, Franca, Holanda, madje edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku plani i investimeve i Presidentit Bajden e inkurajon këtë. Në fakt, energjia bërthamore përbën një pjesë më të madhe të shportës së energjisë në botë në shumicën e skenarëve të paraqitur nga IPCC-ja, paneli i klimës së OKB-së.

Sa i përket gazit, pothuajse tre të katërtat e importeve të gazit natyror në BE-ja vijnë nga vetëm katër vende: nga Rusia (41%), nga Norvegjia (16%), nga Algjeria (8%) dhe nga Katari (5%). Vetë Brukseli zyrtar përcakton se stabiliteti i furnizimit me energji kërcënohet kur një pjesë e madhe e importeve përqendrohet në një numër relativisht të vogël partnerësh të jashtëm.

Azerbajxhani si shpëtim?!

Azerbajxhani tani i ka rritur eksportet e gazit për Europë me 30 për qind. Ministri i Energjisë së Azerbajxhanit, Parviz Shahbazov, pat thënë se vëllimi i përgjithshëm i dërgesave të gazit në Europë këtë vit do të arrijë në 12 miliardë metra kub, që është një rritje prej 31 për qind krahasuar me vitin 2021. Ai tha se gjatë tetë muajve të këtij viti, Baku ka dërguar 7.3 miliardë metra kub gaz natyror në Europë. Por, për një furnizim më të madh, duhet të presë vite, sepse zgjerimi i kapacitetit të rrjetit të gazsjellësve kërkon disa vite.

Gazpërçuesi Trans-Adiatik (TAP) tani transporton rreth 15 miliardë metra kub gaz në vit nga fusha e Shah Denizit, por është e vështirë të kontraktohet një sasi e caktuar gazi për të, sepse kapaciteti transportues tashmë në masë të madhe është rezervuar për Greqinë dhe Italinë. Por, ka një mundësi që TAP-i, megjithatë, ta furnizojë edhe Shqipërinë, pasi kalon përmes saj. Njëherazi, edhe gasjellësit rajonalë, me kapacitet të vogël, kanë mundësi të lidhen për mega-gaspërçuesit turk – TANAP ose së paku të tankojnë nga terminalet e tij në kufirin Turqi-Greqi. Por, ka edhe mënyra të tjera që BE-ja të importojë e më shumë gaz nga Azerbajxhani. Madje, tani është nënshkruar një memorandum, i cili parashikon detyrimin e shteteve prodhuese për ta dyfishuar kapacitetin e gazsjellësit të Korridorit Jugor të Gazit në mënyrë që deri në vitin 2027 të dërgohen të paktën 20 miliardë metra kub gaz në vit në BE.

Ditë më parë, kryetarja e Komisionit Europian, Lajen, tha se memorandumi i ri hap një kapitull të ri në bashkëpunimin energjetik me Azerbajxhanin, i cili është një partner kyç i BE-së për reduktimin e varësisë nga karburantet fosile ruse. “Ne nuk duam vetëm të forcojmë partneritetin ekzistues, por edhe të hedhim themelet e një partneriteti afatgjatë në fushën e efiçiencës së energjisë dhe energjisë së pastër.”, tha ajo.

Këtu duhet potencuar edhe fillimin e punës komerciale në interkonektorin e gazit Greqi-Bullgari (IGB), i cili me gjasë do të hapë një port të sigurt për gazin natyror të diversifikuar për juglindjen e Europës. Disa ditë më parë, kryeministri Rama pati theksuar se gazsjellësi Jon-Adriatik, që e lidh Shqipërinë me Malin e Zi, Kroacinë, Bosnjë-Hercegovinën, kjo përmes gazsjellësit Trans-Adriatik (TAP), e kthen Shqipërinë në një qendër shumë të rëndësishme për shpërndarjen e gazit.

Rritja e eksportit të gazit nga Azerbajxhani do të kontribuojë në qëllimet e diversifikimit të furnizimit të planit “REPowerEU” (pavarsimi energjetik europian nga Rusia) dhe gjithashtu do të ndihmojë që BE-ja t’i japë fund varësisë nga gazi rus.

Ndërkohë, Rusia e provon pulsin që ta shpërngul distribuimin e gazit nga veriu në jug përmes ndërtimit të një nyje që do ta lidhte me “Rrjedhën Turke”, duke synuar shitjen e gazit të saj për disa vende europiane, që do të bëhej përmes Detit të Zi dhe do arrrinte në Bullgari, Serbi, BeH, Hungari etj. Por, si duket kjo do mbetet vetëm një dëshirë me shumë rreziqe. Mos të harojmë se në një situatë ku dikush hodhi në erë dy gazsjellësit “Rrjedha Veriore” 1 dhe 2 me eksploziv, një tentativë e ngjashme nuk përjashtohet as me improvizimin e mundshëm rus në jug. Këtë si duket shumë mirë e di Turqia, që vazhdimisht taktizon duke e ruajtur balancin mes Perëndimit dhe Rusisë, por duke e faktorizuar vetveten.

Nga ana tjetër, presidenti turk, Rexhep Tajip Erdogan, këto ditë theksoi se Turqia nuk do të ketë probleme me importin e gazit nga Rusia këtë dimër dhe kjo është pasojë e politikës së jashtme të balancuar të Ankarasë. Ai, njëherazi, potencoi se Turqia po kthehet në një nyje të madhe gazi, që është shpresa e botës. Por, duhet theksuar se energjia elektrike e prodhuar nga fuqitë e erës dhe termocentralet diellore i ka kursyer Turqisë shtatë miliardë dollarë në 12 muajt e fundit, kjo në emër të importit të gazit. Domethënë, nëse nuk do të ishte kjo energji e rinovueshme, termocentralet do të duhej të punonin me gaz, të cilin ky vend e importon.

Shumë analiza tregojnë se nëse Brukseli akoma nuk e bën maksimumin e së mundshmes për zbutjen e pasojave nga kriza energjetike, kjo mund t’i shkaktojë probleme në brendinë e vet. Trazirat në rajon janë një kërcënim serioz për kontinentin. Rusia dhe Kina mund ta rrisin ndikimin e tyre – vlerëson “Welt” gjermane. Këtu në veçanti përmendet Ballkani Perëndimor, i cili si me automatizëm e ndezë dritën e kuqe për çfarëdo qoftë alarmi në Europë dhe botë.

Kancelari gjerman, Sholc, tha se marrëveshja për objektivin 15 për qind të kursimit të gazit në nivel të BE-së ishte një sinjal i fortë. “Është një sinjal i fortë i solidaritetit europian, veçanërisht në lidhje me Gjermaninë, e cila është veçanërisht e varur nga gazi rus” – theksoi ai. Sipas tij, strategjia më e mirë kundër varësisë nga energjitë e importuara është investimi shtesë në teknologjitë që përdorin burime të rinovueshme të energjisë.

Dridhjet në Europë!

Europa, e cila varet nga furnizimet ruse, e ka akuzuar Moskën për përdorimin e energjisë si një armë gjeopolitike. “Strategjia e BE-së për energjinë aktualisht i përngjan një automjeti me goma të shpuara në të katër rrotat” – thekson një ekspert perëndimor. Ajo ndeshet me telashe serioze ekonomike dhe politike. Kështu katër qeveri tanimë janë ndryshuar – britanike, bullgare, italiane dhe estoneze. “Njerëzit po përballen me një rritje të papritur të çmimeve. Një pjesë e madhe e botës mbajnë qëndrim indiferent që, pak a shumë, i shkon në favor Moskës. Kina, India, Brazili, Afrika e Jugut, disa shtete arabe, Afrika – të gjithë qëndrojnë larg këtij konflikti dhe e shohin punën e tyre.” – tha ditë më parë kryeministri hungarez, Orban (i cili duket haptazi mbanë anën e Rusisë)!

Këtu është edhe Ballkani Perëndimor, që nga çdo sëmundje e dikujt në botë, me automatizëm merr temperature. Në çështjet e energjisë, Bashkimi Europian duhet të fillojë ta trajtojë këtë rajon si pjesë të BE-së. Kjo është e nevojshme jo vetëm për shkak të afërsisë gjeografike, por edhe për shkak të potencialit të rrezikut që rajoni i Ballkanit Perëndimor përfaqëson për shkak të shumë përpjekjeve për t’u influencuar nga jashtë.

“Destabilizimi i rajonit është në kundërshtim me interesat e Bashkimit Europian”, shkruan gazeta gjermane “Welt” dhe vijon: “Ballkani Perëndimor është strategjikisht i rëndësishëm si një urë tokësore midis krahut jugor të Traktatit të Atlantikut të Veriut dhe Europës Qendrore. Por, aty ku BE-ja nuk është mjaftueshëm e pranishme, aktorë të tjerë po zgjerohen. Këtë e kanë treguar vitet e mëparshme. Në rastin e Rusisë, kjo tani është veçanërisht e dukshme. Por, edhe Kina, si një rival sistematik i Perëndimit, po propagandon një rend botëror joliberal në gjithë botën. Retorika antiperëndimore pranohet gjithashtu, sepse shumë njerëz në Ballkanin Perëndimor janë të zhgënjyer me proceset e ngadalta të anëtarësimit”.

Ekspertët e Brukselit për “Welt” vlerësojnë se në aspektin energjetik Moska dhe Pekini aktualisht nuk kanë shumë për të ofruar për Ballkanin Perëndimor, sepse Rusia është e preokupuar me gjëra të tjera dhe Pekinit i pëlqen të zgjidhë gjithçka në mënyrë bilaterale. Por, siç mendojnë ata, oferta e Turqisë për të ndihmuar në furnizimin me gaz është shfaqur si një ndikim i madh rajonal dhe europian i këtij shteti. “Turqia, si një anëtare e NATO-s, është pa dyshim në një aleate e Perëndimit. Por, vetëndërtimi i politikës së jashtme të saj shpesh shkakton tension brenda aleancës ushtarake” – vlerëson gazeta gjermane. Por, është fakt se politika e saj sikur u konvenon të gjithëve, madje ndoshta edhe si ndërmjetësues i ardhshëm në konfliktin aktual.