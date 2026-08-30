Frika nga fitorja e AfD-së, emigrantët mendojnë largimin nga Gjermania lindore

Frika nga fitorja e AfD-së, emigrantët mendojnë largimin nga Gjermania lindore

Shumë emigrantë në landin gjerman të Saksoni-Anhaltit po përgatiten të largohen, nga frika e një fitoreje historike të partisë së ekstremit të djathtë, Alternativa për Gjermaninë, në zgjedhjet rajonale të së dielës së ardhshme.

MARKETING

Description of image

AfD-ja, e njohur për qëndrimet kundër emigracionit dhe Islamit, synon të sigurojë për herë të parë shumicën e nevojshme për të qeverisur e vetme. Kandidati i saj për kryeministër të landit, Ulrich Siegmund, ka premtuar nisjen e menjëhershme të një fushate dëbimesh. Ai pretendon se masat do të drejtohen vetëm ndaj personave që qëndrojnë ilegalisht në Gjermani, por retorika e fushatës ka shtuar frikën dhe pasigurinë mes komuniteteve të huaja.

Rreth 150 restorante, kioska dhe berberhane të drejtuara nga emigrantë u mbyllën përkohësisht në Magdeburg, në shenjë proteste kundër klimës në rritje të ksenofobisë. Mjeku sirian Ayman Alyoussef, i cili drejton një shërbim kardiologjie në Quedlinburg, thotë se ai dhe familja e tij përballen me armiqësi në rrugë, pavarësisht kontributit të tij në shpëtimin e pacientëve. Ai paralajmëron se mund të largohet, nëse urrejtja ndaj të huajve përhapet më tej. Ekonomistët dhe punëdhënësit paralajmërojnë se dëbimi ose largimi i emigrantëve do ta thellonte krizën demografike.

Saksoni-Anhalti ka humbur gati një të katërtën e popullsisë që nga ribashkimi i Gjermanisë. Sektori shëndetësor do të goditej veçanërisht rëndë. Drejtori i klinikës në Quedlinburg deklaroi se, pa mjekët dhe infermierët me origjinë të huaj, spitali do të detyrohej të mbyllej.

MARKETING

Të ngjajshme

Belgjika bën helmetën të detyrueshme për skuterët elektrikë

Belgjika bën helmetën të detyrueshme për skuterët elektrikë

OVL-UÇK për të zhdukurit: Serbia mban arkivat, duhet t’i hapë dhe të detyrohet nga ndërkombëtarët

OVL-UÇK për të zhdukurit: Serbia mban arkivat, duhet t’i hapë dhe të detyrohet nga ndërkombëtarët

Evakuohet urgjentisht djali i Netanyahut nga SHBA-ja dhe kthehet në Izrael, pretendohet se është kërcënuar për jetën

Evakuohet urgjentisht djali i Netanyahut nga SHBA-ja dhe kthehet në Izrael, pretendohet se është kërcënuar për jetën

Panik në ajër në Rodos, avioni me 33 pasagjerë pëson defekt në motor, përfshihet nga flakët gjatë fluturimit

Panik në ajër në Rodos, avioni me 33 pasagjerë pëson defekt në motor, përfshihet nga flakët gjatë fluturimit

Trump: Nafta, një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan

Trump: Nafta, një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan

16 të vdekur dhe 546 të zhdukur në Tibet të Kinës, për shkak të rrëshqitjes së dheut

16 të vdekur dhe 546 të zhdukur në Tibet të Kinës, për shkak të rrëshqitjes së dheut