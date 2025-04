Friedrich Merz në prag të kancelarisë: Një epokë e re për Gjermaninë dhe BE-në

Ndërsa kancelari në pritje i Gjermanisë, Friedrich Merz, përballet me kritika të ashpra dhe një rënie në sondazhe në vend, partnerët evropianë shpresojnë për një kapitull të ri të udhëheqjes gjermane.

Në Bruksel, zyrtarë të lartë të BE-së dhe liderë të vendeve anëtare po presin me padurim konfirmimin e tij si kancelar më 6 maj, duke e konsideruar si një mundësi për të zëvendësuar pasivitetin e paraardhësit Olaf Scholz me një qasje më të vendosur. Kreu i CDU-së pritet të sigurojë shumicën e thjeshtë në Bundestag, së bashku me aleatët socialdemokratë (SPD).

Pas një periudhe të gjatë stagnimi në politikën evropiane nën drejtimin e Scholz-it, shtete kyçe si Franca, Polonia dhe Holanda kanë përshëndetur formimin e një qeverie të re, më të angazhuar në sfidat e sigurisë dhe ekonomisë.

Merz ka premtuar rikthimin e besimit ndaj Gjermanisë dhe ka ndërmarrë hapa të guximshëm në planin e brendshëm, përfshirë një ndryshim kushtetues që lejon investime të mëdha publike për mbrojtjen dhe infrastrukturën.

Në politikën e jashtme, Merz ka treguar vendosmëri për të mbështetur Ukrainën me ndihmë ushtarake më të avancuar, përfshirë raketat Taurus, duke ndryshuar kursin e mëparshëm të qeverisë Scholz.

Ai ka theksuar rëndësinë e bashkërendimit me aleatët si Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, duke e konsideruar një qëndrim të fortë si domosdoshmëri për t’i treguar Rusisë pasojat e agresionit.

Por sfidat nuk mungojnë. Në politikën e brendshme, ministri në detyrë i Mbrojtjes, Boris Pistorius, ka shfaqur rezervat e tij ndaj dërgimit të raketave.

Po ashtu, marrëveshja e koalicionit nxit masa të ashpra në politikën e migracionit dhe azilit, përfshirë dëbime të përshpejtuara dhe kontrolle kufitare të përhershme, duke ngjallur shqetësime për përputhshmërinë me të drejtat themelore.

Në aspektin klimatik, qeveria e re vendos të përmbushë objektivin e neutralitetit ndaj karbonit deri në vitin 2045 dhe mbështet reduktimin e emetimeve neto me 90% deri në vitin 2040 në nivel BE-je.

Megjithatë, kërkon fleksibilitet përmes kredive të karbonit dhe bashkëpunimit me vendet jashtë BE-së.

Merz e ka të qartë se drejtimi i tij do të testohet në një qeveri koalicioni me SPD-në, por shenjat e para tregojnë për një drejtim më energjik dhe të koordinuar në arenën evropiane.

Pyetja kryesore mbetet: a do të jetë në gjendje ai të realizojë vizionin e tij ambicioz në një peizazh politik të ndërlikuar?

