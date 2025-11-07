Franco Foda zbulon listën për ndeshjet historike të Kosovës

Franco Foda zbulon listën për ndeshjet historike të Kosovës

Përfaqësuesja e Kosovës ka zbuluar listën e futbollistëve për ndeshjet e muajit nëntor.

Trajneri Franco Foda sot shfaqi listën e lojtarëve për dy ndeshjet, ndaj Sllovenisë dhe Zvicrës, shkruan Indeksonline

Risia e vetme është rikthimi i Amir Rrahmanit, i cili mungoi në tri ndeshjet e fundit shkaku i lëndimit.

Përveç Rrahmanit është ftuar edhe portieri i Dritës, Faton Maloku – i cili do ta zëvendësojë Aro Muriqin e suspenduar.

Kujtojmë që Kosova fillimisht luan ndaj Sllovenisë, më 15 nëntor dhe më pas ndaj Zvicrës më 18 në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Lista e plotë e Kosovës:

Portierë: Arijanet Muric, Amir Saipi, Visar Bekaj, Faton Maloku

Mbrojtësit: Amir Rrahmani, Mërgim Vojvoda, Lumbardh Dellova, Fidan Aliti, Ilir Krasniqi, Albian Hajdari, Kreshnik Hajrizi, Dion Gallapeni, Leard Sadriu

Mesfushorët dhe sulmuesit: Valon Berisha, Elvis Rexhbecaj, Leon Abdullahu, Veldin Hoxha, Lindon Emërllahu, Meriton Korenica, Ermal Krasniqi, Baton Zabërgja, Edon Zhegrova, Milot Rashica, Florent Muslija, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi.

