Franco Foda publikon listën e Kosovës për ndeshjet ndaj Zvicrës dhe Suedisë – ftohen dy emra të rinj
Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda ka publikuar gjatë ditës së sotme (e premte) listën me futbollistët e ftuar për dy ndeshjet e ardhshme kualifikuese për Kupën e Botës 2026.
Dardanët do të luajnë dy ndeshje kualifikuese gjatë muajit shtator, ku fillimisht udhëtojnë te Zvicra me 5 shtator dhe tri ditë më pas e presin Suedinë në stadiumin Fadil Vokrri në Prishtinë.
Kështu, trajneri gjerman ka publikuar tashmë listën me 26 futbollistë të ftuar, me të cilët synon rezultate pozitive.
Në listë nuk mungojnë emrat e ‘senatorëve’ si Vedat Muriqi, Edon Zhegrova, Amir Rrahmani, Valon Berisha dhe Mërgim Vojvoda.
Përveç tyre, emrat e rinj në listë janë Leon Avdullahu dhe Veldin Hodza, teksa janë ftuar edhe emra si Dion Gallapeni, Florian Haxha dhe Baton Zabërxha.
Në listën rezervë, Foda ka ftuar emra si Faton Maloku, Leard Sadriu, Ron Raqi, Andi Hoti, Donat Rrudhani, Kreshnik Hajrizi, Ismet Lushaku, Behar Neziri, Kreshnik Krasniqi, Lirjon Abdullahu, Bledian Krasniqi dhe Rilind Nivokazi.