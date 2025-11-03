Francezi i Realit i pandalshëm, Mbape më mirë se kushdo në pesë kampionatet më të forta
Mbape fitoi këpucën e artë, e para e tij. Dhe është në rrugën e tij për të shumëzuar karatët. Derisa të arrijë pastërtinë e maksimale, në 24. Gol pas goli, deri në El Dorado.
Një rrugë që GPS i tij nuk e llogariti dhe tani shfaqet si një destinacion i paracaktuar. Ditën që ai i ofroi çmimin Bernabéu, ai u bë një grabitqar që nuhat gjahun e tij dhe pë pas nuk e lëshon më. Dhe nuk ka gjahtar më të madh se Kilian. Ai ndëshkoi më dy gola Valencian dhe mund të ishin tre. Por ai zgjodhi të ishte lider (ai i dha penalltinë e dytë Viniciusit) në vend të vrasësit.
Në La Liga ai ka 13 gola të shënuar, në vetëm 11 ndeshje. Në total, 18 në 14 në këtë sezon. Mesatarja është mbrësëlënëse, 1.29 objektiva në natë, “alla la Kristiano”. Dhe, gjithnjë e më shumë, në stilin Mbape. Kanë qenë tetë ndeshje radhazi duke shënuar, vetëm prapa, në Real Madrid, nga 10 të yllit portugez në 2014-15.