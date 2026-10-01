Francë, studentët dalin në rrugë – zjarre, përleshje dhe qindra arrestime
Studentët në të gjithë Francën u përleshën me policinë të mërkurën dhe të enjten, duke përshkallëzuar protestat që kanë vazhduar prej gati një jave.
Rreth 625 persona , kryesisht studentë, u ndaluan ose u arrestuan të mërkurën, sipas Ministrit të Brendshëm Laurent Nunez , i cili tha gjithashtu se 83 oficerë policie u plagosën . Sipas qeverisë, 159 studentë dhe mësues janë plagosur gjatë protestave.
Videot që janë publikuar dyshohet se tregojnë dy mësues që sulmohen nga studentët, duke shkaktuar një reagim nga presidenti francez, zyrtarët qeveritarë dhe sindikatat e mësuesve.
Protestat filluan javën e kaluar në disa shkolla dhe u intensifikuan të martën, kur incidentet e dhunshme eklipsuan një ditë mbarëkombëtare protestash nga sindikatat, punëtorët dhe studentët kundër buxhetit të ardhshëm të shtetit. Tensionet jashtë shkollave të mesme u rritën edhe më shumë të mërkurën.
Të enjten, pati përleshje të reja me policinë në disa qytete, ndërsa një zjarr shpërtheu në Shkollën e Mesme Nelson Mandela në Nantes, dhe tani edhe studentët morën pjesë në protesta. Kryeministri thirri një takim ndërministror për krizën për t’u marrë me situatën.
Në thelb të kërkesave të studentëve është mungesa e personelit në sistemin arsimor dhe gjendja e keqe e shumë objekteve shkollore , në një kohë kur qeveria e Macron po përpiqet të kufizojë borxhin e lartë publik pa rënduar më tej shpenzimet publike tashmë të sforcuara.
Shkollat e mesme në periferitë më të varfra kanë qenë në qendër të tensioneve me policinë. Përleshje të dhunshme dhe zjarrvënie brenda ose pranë ambienteve të shkollave janë regjistruar në Tuluzë, Nantë, Rennes, Lyon dhe Lille, ndër të tjera.
Në Saint-Denis, një nga periferitë më të varfra të Parisit, videot treguan studentë duke vënë zjarre jashtë Lycée Paul Euliard, një nga vendet kryesore të protestave, dhe një pjesë e gardhit u shemb. Barrikadat u ngritën jashtë disa shkollave dhe kazanëve të plehrave iu vu flaka.
“Nuk ka dritare, nuk ka ujë në tualetet e parafabrikuara, ka buburreca dhe minj kudo në shkollë. Mensa është shumë e shtrenjtë, nuk ka letër higjienike në tualete dhe duhet t’u kërkojmë mbikëqyrësve”, tha për Reuters 17-vjeçarja Fadila, një nxënëse në Shkollën e Mesme Paul Eliard, e cila aktualisht është duke u rinovuar.
“Ndërtesat janë të rrënuara. Në dimër në dhomat e parafabrikuara temperatura bie në -5 gradë Celsius dhe në verë arrin në 40”, shtoi ai.
Përafërsisht 400 shkolla në të gjithë vendin janë prekur nga përjashtimet e nxënësve, të cilat në disa raste mbështeten edhe nga mësuesit.