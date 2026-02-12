Francë, 850 mijë shtëpi mbetën pa energji elektrike për shkak të stuhisë Nils
850.000 shtëpi në Francë kanë mbetur pa energji elektrike për shkak të Stuhisë Nils, transmeton Anadolu.
Sipas shërbimit meteorologjik francez Meteo-France, është lëshuar një alarm i kuq për 5 provinca dhe një alarm portokalli për 29 provinca për shkak të rrezikut të erërave të forta, përmbytjeve dhe ortekëve.
Ndërkohë, shpejtësia e erës arriti në 162 kilometra në orë në jugperëndim të vendit gjatë natës.
Ministri i Brendshëm francez, Laurent Nunez, tha në një deklaratë në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X se Stuhia Nils po prekte jugperëndimin e vendit.
Nunez raportoi se një person vdiq në provincën Landes pasi një pemë ra mbi automjetin e tyre, dhe një person tjetër u plagos rëndë në Castelsarrasin, duke u bërë thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm dhe të ndjekin udhëzimet lokale të sigurisë.
Një deklaratë nga Enedis, kompania franceze e infrastrukturës dhe mirëmbajtjes së energjisë elektrike, raportoi se 850.000 familje në vend përjetuan ndërprerje të energjisë elektrike për shkak të Stuhisë Nils.
– Stuhia Nils ndikon negativisht në jetën e përditshme dhe transportin
Stuhia po ndikon negativisht në jetën e përditshme dhe transportin, me erëra të forta që rrëzojnë pemët dhe bëjnë që ato të bien në rrugë në qytete të ndryshme, veçanërisht në Bordeaux në jug të vendit.
Kjo po shkakton ndërprerje në rrugë, autostrada dhe shërbime hekurudhore.
Një deklaratë me shkrim nga Prefektura Aude njoftoi se të gjitha institucionet arsimore në prefekturë janë mbyllur sot për shkak të stuhisë.
Guvernatori i Aude, Alain Bucquet, deklaroi në një intervistë me BFMTV se afërsisht 10 rrugë janë të mbyllura për trafikun.