Franca zbulon Thundart, raketën me rreze të gjatë që synon të forcojë aftësitë e saj të sulmit
Prodhuesi evropian i raketave MBDA ka treguar për herë të parë një shembull të raketës së saj tokë-tokë Thundart, rezultat i një programi zhvillimi të shpejtë, ndërsa Franca synon të zgjerojë ndjeshëm gamën e aftësive të saj të sulmit me bazë në tokë.
Thundart pasqyron interes në rritje, veçanërisht në Evropë, për qitjet me precizion të lartë me rreze të gjatë veprimi.
Një foto e parë e raketës së artilerisë së telekomanduar Thundart 227 mm, në këtë rast, një predhë prove, u publikua dje në X nga MBDA.
Bëhet e ditur se Thundart është rezultat i programit të Goditjes Tokësore me Rreze të Gjatë (FLP-T), i nisur në vitin 2023 nga Agjencia Franceze e Prokurimit të Mbrojtjes (DGA).
Ajou prezantua për herë të parë në formë makete në panairin e mbrojtjes Eurosatory në qershor 2024, shkruan TWZ.
Sipas Defense News , plani i shpenzimeve të mbrojtjes i Francës nga viti 2024 deri në vitin 2030 ka parashikuar 600 milionë euro për programin FLP-T dhe synon të blejë të paktën 13 sisteme deri në vitin 2030 dhe 26 sisteme për të pajisur një batalion deri në vitin 2035.
Shefi i shtabit të Ushtrisë Franceze e ka konsideruar aftësinë e re të sulmit taktik me rreze të gjatë veprimi si “thelbësore” dhe se ka presion nga politikanët dhe ushtria për të blerë një opsion të zhvilluar në vend.
Megjithatë, mbetet një pyetje nëse një armë e zhvilluar në Francë, konkretisht Thundart, mund të sigurojë shumë porosi të tjera, të paktën brenda Evropës.
Disa vende mbeten të përkushtuara ndaj produkteve të prodhuara në SHBA.
Mbretëria e Bashkuar porositi më shumë mostra të MLRS për Ushtrinë Britanike.
Ndërkohë, ajo po shqyrton edhe kërkesat e ardhshme, duke përfshirë potencialisht një raketë të re balistike në fushën e betejës , një armë që e kishte përdorur për herë të fundit gjatë Luftës së Ftohtë.
Ndërkohë, HIMARS është blerë nga Estonia, Italia, Letonia, Lituania dhe Rumania.
PULS i prodhuar në Izrael është përzgjedhur nga Danimarka, Gjermania , Holanda dhe Spanja.
Gjermania po ndjek gjithashtu një version të evropianizuar të PULS, në një bashkëpunim midis KNDS dhe Elbit. /Telegrafi/