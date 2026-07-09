Franca triumfoi ndaj Marokut, siguroi gjysmëfinalen e Kupës së Botës
Franca ka siguruar kualifikimin në gjysmëfinale të Kupës së Botës, pasi ka triumfuar me rezultat 2-0 ndaj Marokut në një ndeshje të luftuar deri në minutat e fundit.
“Gjelat” e Didier Deschamps e nisën ndeshjen me presion të madh dhe që në minutën e katërt ishin pranë golit, por Bono reagoi shkëlqyeshëm ndaj goditjes me kokë të Dayot Upamecanos.
Rasti më i mirë i pjesës së parë erdhi në minutën e 28-të, kur Franca fitoi penallti pas ndërhyrjes së Noussair Mazraouit. Vendimi u konfirmua edhe pas rishikimit me VAR, por Bono lexoi goditjen e Kylian Mbappes dhe e ndali tentativën e yllit francez.
Franca vazhdoi të kërkonte golin dhe në minutën e 45+2 Lucas Digne goditi traversën me një predhë nga distanca, ndërsa pjesa e parë u mbyll pa gola.
Në fillimin e pjesës së dytë, Mbappe e mori përgjegjësinë mbi vete. Sulmuesi francez shënoi në minutën e 60-të me një goditje nga distanca, duke e dërguar topin pranë shtyllës së djathtë për epërsinë 1-0.
Maroku provoi të reagonte, me Neil El Aynaoui që ishte pranë golit pas një këndi të Achraf Hakimit, por goditja e tij me kokë shkoi ngjitur me shtyllën.
Franca e vulosi fitoren në minutën e 66-të. Mbappe asistoi për Ousmane Dembelen, i cili nga skaji i zonës goditi drejt portës dhe topi përfundoi në këndin e poshtëm të djathtë për rezultatin 2-0.
Në minutën e 77-të, Mbappe u detyrua të largohej nga fusha për shkak të një lëndimi, duke i lënë vendin Jean-Philippe Matetas. Ky i fundit pati një mundësi të artë në minutën e 88-të, por nga vija e portës e dërgoi topin me kokë mbi traversë.
Megjithatë, Franca e menaxhoi epërsinë deri në fund dhe festoi një fitore të madhe, duke prerë biletën për në gjysmëfinalen e Kupës së Botës.