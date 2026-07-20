Franca synon ndalimin e rrjeteve sociale për të miturit para fillimit të vitit të ri shkollor
Ligjvënësit francezë janë në një garë për të gjetur një kompromis që do të lejojë që projektligji për ndalimin e përdorimit të mediave sociale nga fëmijët nën 15 vjeç të hyjë në fuqi me fillimin e vitit të ri shkollor në shtator.
Koha po mbaron ndërsa pushimet verore të Parlamentit po afrohen. Shtatë anëtarë të Asamblesë Kombëtare dhe shtatë senatorë duhej të takoheshin në një komision të përbashkët të hënën për të arritur një marrëveshje që mund të hidhej në votim brenda javës. Megjithatë, Komisioni Evropian ka vendosur që versioni i fundit i projektligjit nuk është plotësisht në përputhje me ligjin e Bashkimit Evropian.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka mbështetur fuqimisht ndalimin, i cili mund të jetë një nga masat e fundit të mëdha të miratuara nën udhëheqjen e tij përpara se të largohet nga detyra vitin e ardhshëm.
Ku qëndron mospajtimi?
Pika kryesore e mosmarrëveshjes midis Asamblesë Kombëtare dhe Senatit ka të bëjë me fushëveprimin e platformave që do të mbulohen nga ndalimi. Asambleja Kombëtare votoi në favor të ndalimit të të gjitha shërbimeve të rrjeteve sociale online, ndërsa senatorët propozuan krijimin e një “liste të zezë” të platformave specifike.
Enciklopeditë online, katalogët arsimorë dhe shkencorë, si dhe platformat e zhvillimit dhe ndarjes së softuerëve me burim të hapur do të përjashtohen nga ndalimi .
Projektligji, i cili gjithashtu ndalon përdorimin e telefonave celularë në shkollat e mesme, u hartua për t’u përputhur me Aktin Evropian të Shërbimeve Dixhitale, i cili vendos një sërë kërkesash të rrepta që synojnë mbrojtjen e përdoruesve të internetit.
Komisioni Europian bën thirrje për ndryshime
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Edhe pse ndan objektivin e mbrojtjes më të mirë të të miturve, Komisioni Evropian konsideroi se legjislacioni francez i propozuar përputhet me Aktin Evropian dhe u kërkoi autoriteteve franceze ta ndryshojnë draftin .
Megjithatë, Senati argumenton se Komisioni nuk e kundërshtoi vetë “listën e zezë”. Sipas tij, vetëm dispozitat që i japin autoritetit rregullator francez për komunikimin audiovizual dhe dixhital u konsideruan problematike.
“Të gjithë duhet të ngrihen në nivelin serioz të çështjes në fjalë, e cila nuk është gjë tjetër veçse mbrojtja e shëndetit fizik dhe mendor të fëmijëve tanë”, tha Senati në një deklaratë.
Nëse arrihet një marrëveshje, projektligji mund të paraqitet para të dyja dhomave për një votim përfundimtar që të martën. Megjithatë, ligji nuk mund të miratohet para 10 gushtit, për shkak të periudhës së njoftimit të kërkuar nga ligji i BE-së.