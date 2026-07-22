Franca regjistron 5,764 vdekje shtesë gjatë valës së të nxehtit të qershorit

Franca regjistron 5,764 vdekje shtesë gjatë valës së të nxehtit të qershorit

Franca regjistroi 5,764 vdekje shtesë gjatë valës së jashtëzakonshme të të nxehtit që preku vendin midis 17 qershorit dhe 2 korrikut, tha të mërkurën Shëndeti Publik i Francës.

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Agjencia tha se rritja e vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet nuk mund t’i atribuohet ende me siguri nxehtësisë.

Numri i përkohshëm shënon vdekshmërinë më të lartë të regjistruar në Francë që nga vala e të nxehtit e vitit 2003, sipas Shëndetit Publik të Francës.

Shifrat do të konsolidohen në muajt në vijim.

Agjencia tha se vdekshmëria e tepërt u vu re në të gjitha grupmoshat nga 15 vjeç e lart, me një “rritje të dukshme” nga mosha 45 vjeç, duke e përshkruar modelin si “të pashembullt”.

Shifrat e përditësuara përfshijnë certifikatat e vdekjes në letër që nuk ishin përfshirë në vlerësimet e mëparshme, veçanërisht ato që përfshijnë njerëz të gjetur të vdekur në shtëpi.

Më 3 korrik, Ministrja e Shëndetësisë Stephanie Rist kishte raportuar të paktën 2,025 vdekje të tjera midis 22 qershorit dhe 28 qershorit, ndërsa vuri në dukje se shifrat nuk ishin të plota sepse autoritetet nuk kishin marrë ende të gjitha raportet e vdekjeve.

Në atë kohë, vetëm certifikatat elektronike të vdekjes ishin përfshirë në numërimin paraprak.

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